Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 ноября
Фото: freepik
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.
По состоянию на 7 ноября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 447,22 тенге; евро – 500,18 тенге; российский рубль – 5,46 тенге; китайский юань – 67,17 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
446 тенге на покупку, 453 тенге на продажу.
Курс евро:
499 тенге на покупку, 509 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,15 тенге на покупку, 5,35 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
448,55 тенге на покупку, 450,63 тенге на продажу.
Курс евро:
499,25 тенге на покупку, 504,4 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,21 тенге на покупку, 5,33 тенге на продажу.
Ранее Нацбанк Казахстана принял важное решение по ипотеке и автокредитам.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript