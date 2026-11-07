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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 ноября

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В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 7 ноября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 447,22 тенге; евро – 500,18 тенге; российский рубль – 5,46 тенге; китайский юань – 67,17 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

446 тенге на покупку, 453 тенге на продажу.

Курс евро:

499 тенге на покупку, 509 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,15 тенге на покупку, 5,35 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

448,55 тенге на покупку, 450,63 тенге на продажу.

Курс евро:

499,25 тенге на покупку, 504,4 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,21 тенге на покупку, 5,33 тенге на продажу.

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, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 11:13
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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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