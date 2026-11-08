Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 ноября

Фото: Zakon.kz

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 8 ноября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 447,22 тенге; евро – 500,18 тенге; российский рубль – 5,46 тенге; китайский юань – 67,17 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 446 тенге на покупку, 453 тенге на продажу. Курс евро: 499 тенге на покупку, 509 тенге на продажу. Курс рубля: 5,15 тенге на покупку, 5,35 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 488,97 тенге на покупку, 450,84 тенге на продажу. Курс евро: 499,25 тенге на покупку, 504,35 тенге на продажу. Курс рубля: 5,2 тенге на покупку, 5,32 тенге на продажу. Материал по теме Нацбанк Казахстана принял важное решение по ипотеке и автокредитам Ранее редакция писала о том, как мошенники обманывают казахстанцев с помощью дипфейков.

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