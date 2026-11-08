Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 ноября
По состоянию на 8 ноября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 447,22 тенге; евро – 500,18 тенге; российский рубль – 5,46 тенге; китайский юань – 67,17 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
446 тенге на покупку, 453 тенге на продажу.
Курс евро:
499 тенге на покупку, 509 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,15 тенге на покупку, 5,35 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
488,97 тенге на покупку, 450,84 тенге на продажу.
Курс евро:
499,25 тенге на покупку, 504,35 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,2 тенге на покупку, 5,32 тенге на продажу.
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