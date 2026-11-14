Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 ноября

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 14 ноября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 444,4 тенге; евро – 492,45 тенге; российский рубль – 5,4 тенге; китайский юань – 66,43 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

442 тенге на покупку, 449 тенге на продажу.

Курс евро:

490 тенге на покупку, 500 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,15 тенге на покупку, 5,35 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

445,43 тенге на покупку, 447,56 тенге на продажу.

Курс евро:

492,98 тенге на покупку, 497,72 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,18 тенге на покупку, 5,29 тенге на продажу.

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