Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 ноября
Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.
По состоянию на 14 ноября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 444,4 тенге; евро – 492,45 тенге; российский рубль – 5,4 тенге; китайский юань – 66,43 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
442 тенге на покупку, 449 тенге на продажу.
Курс евро:
490 тенге на покупку, 500 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,15 тенге на покупку, 5,35 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
445,43 тенге на покупку, 447,56 тенге на продажу.
Курс евро:
492,98 тенге на покупку, 497,72 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,18 тенге на покупку, 5,29 тенге на продажу.
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