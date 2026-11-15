Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 15 ноября
По состоянию на 15 ноября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 444,4 тенге; евро – 492,45 тенге; российский рубль – 5,4 тенге; китайский юань – 66,43 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
442 тенге на покупку, 449 тенге на продажу.
Курс евро:
490 тенге на покупку, 500 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,18 тенге на покупку, 5,38 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
445,56 тенге на покупку, 447,37 тенге на продажу.
Курс евро:
492,76 тенге на покупку, 497,53 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,18 тенге на покупку, 5,28 тенге на продажу.
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