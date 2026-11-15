Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 15 ноября

Фото: Zakon.kz

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 15 ноября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 444,4 тенге; евро – 492,45 тенге; российский рубль – 5,4 тенге; китайский юань – 66,43 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 442 тенге на покупку, 449 тенге на продажу. Курс евро: 490 тенге на покупку, 500 тенге на продажу. Курс рубля: 5,18 тенге на покупку, 5,38 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 445,56 тенге на покупку, 447,37 тенге на продажу. Курс евро: 492,76 тенге на покупку, 497,53 тенге на продажу. Курс рубля: 5,18 тенге на покупку, 5,28 тенге на продажу. Материал по теме В Казахстане появится еще один финансовый центр: чем он займется Ранее Нацбанк рассказал, сколько обменников по криптовалютам работают в Казахстане и каков их оборот.

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