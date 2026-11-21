В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 21 ноября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 455,32 тенге; евро – 499,88 тенге; российский рубль – 5,55 тенге; китайский юань – 68,09 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

452,01 тенге на покупку, 459,01 тенге на продажу.

Курс евро:

495 тенге на покупку, 505 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,25 тенге на покупку, 5,45 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

454,09 тенге на покупку, 456,3 тенге на продажу.

Курс евро:

499,11 тенге на покупку, 503,92 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,27 тенге на покупку, 5,39 тенге на продажу.

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