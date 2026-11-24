За последний месяц нефть марки Brent подешевела на 23,1%. При этом прогнозы крупнейших мировых банков не дают особых поводов для оптимизма. Чего ждать от нефтяного рынка в ближайшие месяцы и как это может сказаться на курсе тенге, выяснял Zakon.kz.

От дефицита к избытку

К утру 24 ноября 2026 года стоимость фьючерса на нефть Brent на бирже ICE Futures Europe (Лондон) опустилась до 85,92 доллара. За неделю эталонный сорт нефти потерял 4,95%, за месяц – 23,10%.

Еще недавно основным фактором ценообразования на нефтяном рынке была угроза перебоев с поставками энергоресурсов из стран Персидского залива. Теперь на первый план выходит риск перепроизводства.

Как отмечают в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), давление на котировки оказывают восстановление поставок с Ближнего Востока и возобновление работы ливийского нефтепровода "Шарара".

"Увеличение физического предложения нефти продолжает перевешивать опасения относительно возможных перебоев в поставках". АФК

Страны Персидского залива осваивают альтернативные маршруты транспортировки сырья в обход Ормузского пролива и Красного моря. Одновременно растет добыча государств ОПЕК+, которая в октябре приблизилась к довоенному уровню.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что уже в четвертом квартале 2026 года мировое предложение нефти превысит спрос на 2 млн баррелей в сутки, – пишет Reuters.

Тем не менее участники рынка пока не готовы окончательно исключить риск нового дефицита.

"Было бы безответственно делать вывод, что теперь нефть будет поставляться бесперебойно и в огромных объемах", – заявил агентству аналитик компании PVM Тамаш Варга.

Фото: Zakon.kz

Доллар вырос на 11 тенге за два дня

На казахстанском валютном рынке заметное ослабление национальной валюты началось в конце минувшей недели.

Если 18 ноября средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составлял 444,25 тенге, то 19 ноября он поднялся до 449,13, а 20 ноября достиг 455,32 тенге. Одновременно объем торгов американской валютой увеличился с 455,1 млн до 825,6 млн долларов, или на 81,4%.

При снижении стоимости нефти казахстанские экспортеры при прочих равных условиях получают меньше валютной выручки. Соответственно, может сокращаться и предложение долларов на внутреннем рынке.

Сегодня официальный курс доллара составляет 455,12 тенге, Но американская валюта продолжает плавный рост и к 12.00 по времени Астаны его курс приблизился к 456,7 тенге на Forex.

По мнению аналитиков, сильное падение тенге будет сдержано внутренними факторами.

"В частности, приближение пика квартальных налоговых выплат может способствовать увеличению предложения инвалюты со стороны экспортеров". АФК

Для уплаты налогов в тенге нефтяные компании конвертируют часть своих валютных доходов. Но, после завершения этого периода, дополнительное предложение долларов может сократиться, а влияние внешних факторов на обменный курс – усилиться.

Казахстанский баррель с наценкой

При оценке перспектив тенге следует учитывать не только динамику Brent, но и стоимость непосредственно казахстанской нефти.

Согласно данным Oilprice, основной экспортный сорт отечественного сырья CPC Blend сейчас оценивается в 108 долларов за баррель.

В середине сентября его стоимость превышала 124 доллара. Таким образом, относительно того уровня казахстанская нефть подешевела примерно на 13%. При этом CPC Blend сохраняет значительную ценовую премию к Brent.

На 24 ноября казахстанская нефть марки CPC Blend стоит на 22,08 доллара (или 25,7%), выше нефти Brent.

В условиях ограниченных поставок с Ближнего Востока дополнительный спрос на легкую малосернистую нефть поддерживает стоимость казахстанского сырья, поставляемого через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

Уолл-стрит ставит на изобилие

Американский инвестиционный банк JPMorgan ожидает снижения нефтяных котировок до 75–80 долларов за баррель в первой половине 2027 года. Основные источники дополнительного предложения – страны Ближнего Востока, за исключением Ирана, и государства Северной Америки, прежде всего США.

Goldman Sachs также допускает формирование существенного избытка сырья на мировом рынке в следующем году.

Вместе с тем Bank of America отмечает относительно низкий уровень глобальных запасов нефти. При таком положении даже временные перебои с поставками способны спровоцировать резкий скачок цен.

Эксперт по энергетике Игорь Юшков считает, что геополитические риски по-прежнему оказывают существенное влияние на рынок.

"Мы видим, что ближневосточный фактор остается основным, определяющим цены на нефть. Если возобновятся боевые действия, цены уйдут выше 100 долларов за баррель. Сейчас рынок пытается уловить сигналы: будут ли новые столкновения или все-таки начнутся переговоры". Игорь Юшков

Одним из ближайших событий, способных повлиять на нефтяные котировки, станет заседание ОПЕК+ 29 ноября. Его участникам предстоит определить политику добычи на 2027 год.

Бюджет с запасом, но тенге без гарантий

В проект трехлетнего бюджета Казахстана заложена стоимость нефти в 70 долларов за баррель.

Еще 17 сентября первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, отвечая на вопросы журналистов о влиянии нефтяных котировок на государственные финансы, заявил:

"Безусловно, если цены сохраняются, то это дополнительные поступления в бюджет. Мы закладываем 70 долларов за баррель. Если цена будет выше, то это будет дополнительный доход". Азамат Амрин

Как видим, сегодня пока все неплохо. Даже при реализации прогноза JPMorgan стоимость нефти окажется на 7–14% выше бюджетного ориентира.

Однако устойчивость государственных финансов и стабильность национальной валюты – разные вещи. Снижение нефтяных котировок прежде всего сокращает потенциальные сверхплановые доходы государства, поступления в Нацфонд и валютную выручку экспортеров.

Как ранее отмечал председатель Нацбанка Тимур Сулейменов, высокие цены на нефть способствовали укреплению тенге, что, в свою очередь, сдерживало рост цен на импортные товары. Падение нефтяных котировок может привести к обратному эффекту – ослаблению тенге и ускорению инфляции.