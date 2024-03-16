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Актриса фильмов "Люди-Икс: Апокалипсис" и "Хищник" перенесла операцию по удалению молочных желез

Больница, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 08:41 Фото: Instagram/oliviamunn
Оливия Манн, известная по ролям в популярных фильмах, перенесла операцию по удалению обеих молочных желез из-за диагностированной у нее онкологии, сообщает Zakon.kz.

14 марта на своей странице в Instagram 43-летняя актриса рассказала, что в прошлом году решила пройти тест, который проверяет наличие 90 различных генов рака. Обследование показало отрицательный результат, но спустя два месяца врачи ее шокировали страшным диагнозом.

"За последние 10 месяцев я перенесла четыре операции. Столько дней провела в постели, что я даже не могу сосчитать. Я узнала о раке, его лечении и гормонах больше, чем когда-либо могла себе представить. Я держала в тайне диагноз, чтобы люди не видели мое беспокойство, обезболивающее и больничные халаты".Оливия Манн

Также актриса добавила, что несмотря на случившееся, она позволяет поклонникам следить за собой в соцсетях. Все это она делает для того, чтобы женщины бережнее относились к своему здоровью.

"Мне нужно было отдышаться и пройти через самые трудные моменты, прежде чем поделиться", – добавила актриса.

Ее коллега по кинематографическому цеху Эмма Стоун стала обладательницей "Оскара" за роль в фильме "Бедные-несчастные".

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