Блогер Влад А4 впервые стал отцом

Самый известный белорусский и российский блогер Влад Бумага и его подруга Юлия Годунова впервые стали родителями. Фотографиями новорожденной дочери Оливии они поделились с подписчиками на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

"8 мая 2024. Наша Оливка наконец-то с нами", – говорится в описании к снимкам молодой мамы.

На странице у Влада еще более короткая подпись к публикации: "08.05.2024 – Оливия".

27-летний Влад и 28-летняя Юлия вместе уже семь лет.

Блогеры рассказали общественности о беременности еще в январе 2024 года.

Влад А4 стал популярен после серии юмористических роликов для детей. На его канал в YouTube подписано свыше 54 миллионов человек. Годунова – тоже известный блогер, под ее брендом выпускается уходовая косметика.