Блогер Влад А4 впервые стал отцом
Фото: Instagram/a4omg
Самый известный белорусский и российский блогер Влад Бумага и его подруга Юлия Годунова впервые стали родителями. Фотографиями новорожденной дочери Оливии они поделились с подписчиками на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
"8 мая 2024. Наша Оливка наконец-то с нами", – говорится в описании к снимкам молодой мамы.
На странице у Влада еще более короткая подпись к публикации: "08.05.2024 – Оливия".
27-летний Влад и 28-летняя Юлия вместе уже семь лет.
Блогеры рассказали общественности о беременности еще в январе 2024 года.
Влад А4 стал популярен после серии юмористических роликов для детей. На его канал в YouTube подписано свыше 54 миллионов человек. Годунова – тоже известный блогер, под ее брендом выпускается уходовая косметика.
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