В Казнете появились фотографии маковых полей Жетысуской области

Фотографии маковых полей Жетысуской области восхитили пользователей Казнета. Снимками сегодня, 20 мая 2024 года, поделился акимат региона, сообщает Zakon.kz.

Власти уточнили, что цветущие маковые поля попали в объектив фотографа областной газеты "Вестник Жетісу" Дмитрия Ерофеева.

"Берегите природу! Она у нас удивительно прекрасна!" Акимат Жетысуской области

Также уточняется, что фотографии сделаны в окрестностях села Жоламан Кербулакского района.

В комментариях к публикации маковых полей в Instagram акимата Жетысуской области пользователи Казнета написали:

"Лепота".

"Очень красиво! Благодарю!"

"Земля Жетысу прекрасна в любое время года".

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