В Казнете появились фотографии маковых полей Жетысуской области
Фото: Instagram/dmitriy.erofeyev
Фотографии маковых полей Жетысуской области восхитили пользователей Казнета. Снимками сегодня, 20 мая 2024 года, поделился акимат региона, сообщает Zakon.kz.
Власти уточнили, что цветущие маковые поля попали в объектив фотографа областной газеты "Вестник Жетісу" Дмитрия Ерофеева.
"Берегите природу! Она у нас удивительно прекрасна!"Акимат Жетысуской области
Также уточняется, что фотографии сделаны в окрестностях села Жоламан Кербулакского района.
В комментариях к публикации маковых полей в Instagram акимата Жетысуской области пользователи Казнета написали:
- "Лепота".
- "Очень красиво! Благодарю!"
- "Земля Жетысу прекрасна в любое время года".
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