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В Казнете появились фотографии маковых полей Жетысуской области

В Казнете появились фотографии маковых полей Жетысуской области, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 13:22 Фото: Instagram/dmitriy.erofeyev
Фотографии маковых полей Жетысуской области восхитили пользователей Казнета. Снимками сегодня, 20 мая 2024 года, поделился акимат региона, сообщает Zakon.kz.

Власти уточнили, что цветущие маковые поля попали в объектив фотографа областной газеты "Вестник Жетісу" Дмитрия Ерофеева.

"Берегите природу! Она у нас удивительно прекрасна!"Акимат Жетысуской области

Также уточняется, что фотографии сделаны в окрестностях села Жоламан Кербулакского района.

В комментариях к публикации маковых полей в Instagram акимата Жетысуской области пользователи Казнета написали:

  • "Лепота".
  • "Очень красиво! Благодарю!"
  • "Земля Жетысу прекрасна в любое время года".

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