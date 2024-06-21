Попавшая в больницу жена Кайрата Нуртаса рассказала, с кем оставила детей

Известная казахстанская телеведущая и актриса Жулдыз Абдукаримова накануне, 20 июня 2024 года, записала несколько видео из больницы. В них она рассказала, с кем оставила своих детей, а также о состоянии здоровья, сообщает Zakon.kz.

Роликами жена Кайрата Нуртаса поделилась в Instagram-Stories. По ее словам, лечение в дневном стационаре, которое длилось неделю, не дало результатов, после чего было принято решение лечь в больницу.

"Из Алматы приехала моя старшая сестра. С ней я оставила своих детей, так как знала, что лягу в больницу. Иначе не было человека, с кем можно было оставить детей. Вы знаете, что мамы нет дома, из-за этого нужен был надежный человек. Надежный человек – это моя родная старшая сестра. В дальнейшем, когда я благополучно выпишусь из больницы, я покажу, познакомлю вас с сестрой", – рассказала Жулдыз Абдукаримова.

Артистка отметила, что ее состояние – стабильное, не прекращаются головные боли, слабость и головокружение.

"Из-за этого сделают полное исследование, только после этого мне назначат лечение... Я безмерно благодарна всем тем, кто желает мне здоровья. Не болейте. Вообще, я не болею, только кружится голова, а так чувствую себя хорошо. Единственное – головокружение", – проинформировала Жулдыз Абдукаримова.

Также она рассказала, что ей нравится в больнице.

"Мне в больницах нравится еда, особенно после контрастного КТ. Это было ужасно, я делала впервые контрастное КТ... Ну ничего, это уже осталось позади", – поделилась Жулдыз Абдукаримова.

Вместе с тем она выразила благодарность врачам.

О том, что Жулдыз Абдукаримова попала в больницу, стало известно 13 июня 2024 года. Тогда супруга певца Кайрата Нуртаса опубликовала видео, в котором она показала, что лежит под капельницей.

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Чуть позднее Жулдыз Абдукаримова рассказала, как попала в больницу и как дети отреагировали на это.