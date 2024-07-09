Приговор в силе: Кайрат Нуртас продолжит отбывать срок
В распространяемом сообщении сказано, что в суде Астаны в апелляционном порядке рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении Кайрата Нуртаса.
"Ранее постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Кайрат Нуртас был подвергнут административному аресту сроком на 15 суток за совершение мелкого хулиганства", – напомнили в суде.
Судом первой инстанции установлено, что артист, находясь на борту самолета, в ходе словесного конфликта ударил другого пассажира, умышленно причинив ему легкий вред здоровью, в ходе драки выражался нецензурной бранью.
"Не согласившись с постановлением, адвокат правонарушителя обжаловал его в ч. 2 ст. 434 и просил суд прекратить производство в связи с отсутствием состава. Постановлением апелляции от 9 июля 2024 года судебный акт первой инстанции оставлен без изменения, так как оснований для его отмены не установлено".Пресс-служба Верховного суда РК
Постановление вступило в законную силу.
5 июля появилась информация о том, что Кайрата Нуртаса задержали за мелкое хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью на борту самолета Алматы – Астана. В суде стало известно, что певец примирился с потерпевшим по поводу причинения вреда здоровью. Поэтому его осудили только за мелкое хулиганство.
Ранее сообщалось, что маму арестованного Кайрата Нуртаса поддерживают подписчики. Армия поклонников звездной семьи желает ей терпения, отмечая, что все будет хорошо.