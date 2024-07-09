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Законодательство РК

Приговор в силе: Кайрат Нуртас продолжит отбывать срок

Приговор в силе: Кайрат Нуртас продолжит отбывать срок, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 15:52 Фото: Instagram/kair_n
Популярный исполнитель Кайрат Нуртас подал апелляцию, но суд отклонил ее. Артист продолжит отбывать назначенный ему срок в 15 суток. Об этом 9 июля 2024 года рассказали Zakon.kz в пресс-службе Верховного суда.

В распространяемом сообщении сказано, что в суде Астаны в апелляционном порядке рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении Кайрата Нуртаса.

"Ранее постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Кайрат Нуртас был подвергнут административному аресту сроком на 15 суток за совершение мелкого хулиганства", – напомнили в суде.

Судом первой инстанции установлено, что артист, находясь на борту самолета, в ходе словесного конфликта ударил другого пассажира, умышленно причинив ему легкий вред здоровью, в ходе драки выражался нецензурной бранью.

"Не согласившись с постановлением, адвокат правонарушителя обжаловал его в ч. 2 ст. 434 и просил суд прекратить производство в связи с отсутствием состава. Постановлением апелляции от 9 июля 2024 года судебный акт первой инстанции оставлен без изменения, так как оснований для его отмены не установлено".Пресс-служба Верховного суда РК

Постановление вступило в законную силу.

5 июля появилась информация о том, что Кайрата Нуртаса задержали за мелкое хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью на борту самолета Алматы – Астана. В суде стало известно, что певец примирился с потерпевшим по поводу причинения вреда здоровью. Поэтому его осудили только за мелкое хулиганство.

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Ранее сообщалось, что маму арестованного Кайрата Нуртаса поддерживают подписчики. Армия поклонников звездной семьи желает ей терпения, отмечая, что все будет хорошо.

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