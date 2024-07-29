Известный фотограф показал потрясающие кадры жизни казахов на жайлау

Фото: Instagram/dots_foto

Известный фотограф Дмитрий Доценко 29 июля 2024 года порадовал поклонников новыми фотографиями. На этот раз он показал жителей жайлау (пастбищ), сообщает Zakon.kz.

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