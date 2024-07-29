Известный фотограф показал потрясающие кадры жизни казахов на жайлау
Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф Дмитрий Доценко 29 июля 2024 года порадовал поклонников новыми фотографиями. На этот раз он показал жителей жайлау (пастбищ), сообщает Zakon.kz.
Кадрами жизни на жайлау он поделился в Instagram.
"Лето – особенная пора у казахских скотоводов. Приходит время перебираться с зимних мест на высокогорные жайлау. Здесь нет жары, трава более сочная и меньше вредных насекомых. В общем, скот чувствует себя намного лучше. На местах кочевок ставятся юрты, строятся загоны для животных и скотоводы перебираются сюда всей семьей. Работы много – подъем с восходом солнца, нужно подоить коров, приготовить завтрак и навести порядок в юрте. После этого можно выпустить овец и лошадей", – написал Дмитрий Доценко.
По словам фотографа, хозяева юрты встретили его куртом, кумысом и домашними лепешками.
"Они всегда рады гостям. Жизнь здесь проходит по-особенному: вместо гаджетов – живое общение, вместо супермаркета – свои продукты, вместо смога – чистейший горный воздух. Конечно, не буду излишне романтизировать, работы здесь очень много. Но есть и что-то притягательное, душевное и теплое. Провести лето на жайлау – для многих это самые яркие воспоминания детства. В силу своей деятельности я часто посещаю различные жайлау. И в своих фотографиях хочу передать теплые чувства и добрые эмоции людей, проживающих здесь", – заключил Дмитрий Доценко.
Фолловеры в очередной раз остались в восторге от кадров фотографа:
- "Теплые, простые люди".
- "Самые счастливые люди".
- "Потрясающие фотографии".
- "Какие добрые, чудные фото".
- "Простая, но такая настоящая жизнь!"
- "Фотографии классные! Природа, люди, быт, все в этих фотографиях. Браво мастеру!"
- "Такие красивые и искренние лица. Спасибо, что смотрите на мир через объектив своей камеры с большой любовью".
- "У вас это очень хорошо получается! Передать теплые эмоции! Передавайте от нас от всех привет, от нас – городских жителей! Привет всем, кто живет и работает в этих чудесных местах!"
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