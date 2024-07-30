Казахстанский "отец мобилографии" сделал заявление после хейта из-за ордена "Курмет"

Известный казахстанский блогер и "отец мобилографии" Кыран Талапбек сегодня, 30 июля 2024 года, показал орден "Курмет", которым его наградил президент Касым-Жомарт Токаев. В связи с хейтом в соцсетях он выступил с заявлением, сообщает Zakon.kz.

Кыран поблагодарил каждого, кто поддерживал его, а также Касым-Жомарта Токаева, который оценил труд.

"Сразу скажу: "Я признаю, что не заслужил этот орден". Этот орден не мой, а 30 тыс. молодых специалистов-мобилографов, которые зарабатывают на хлеб своим трудом, работая добросовестно. Этот орден не мой, а молодежи, которая хочет стремиться к своим мечтам. Спасибо каждому за поздравления и поддержку!" – написал Талапбек в Instagram.

Он подчеркнул, что понимает людей, которые недовольны и говорят: "Не заслужил".

"Поэтому орден нашел свое место. Я отдал его отцу – самому достойному человеку", – заявил Кыран Талапбек.

В доказательство мобилограф опубликовал видео с отцом, который прикрепил госнаграду на груди.

Подписчики поддержали поступок мобилографа, но не согласились с хейтерами. Они также вспомнили историю с певцом Али Окаповым, которого тоже назвали недостойным ордена "Курмет":

"Молодец!"

"Вы заслужили этот орден! Поздравляю".

"Сердце заколотилось, увидев слезы в глазах отца. Кыран, молодец, оправдал надежды отца".

"Что такого в том, что награждают молодежь? Когда получил Али Окапов, тоже говорили, что недостоин. Я лично рад успехам каждого казахстанца".

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Ранее стало известно, что Кыран Талапбек стал личным мобилографом азербайджанского певца и предпринимателя Эмина Агаларова. Позднее казахстанский "отец мобилографии" показал дом богатейшего азербайджанца.