Блогеры Иришка Чики-Пики и Безумный Паша сыграли свадьбу
Как рассказала невеста в своем блоге, влюбленные прожили вместе более десяти лет, и в марте Паша сделал своей избраннице предложение о замужестве, на которое Иришка ответила согласием. Свадебное торжество они устроили в августе.
Накануне свадьбы Чики-Пики провела яркий девичник, который не обошелся без приглашенных стриптизеров.
Блогерша прощалась с холостой жизнью, весело танцуя с подругами в компании атлетов. Регистрация брака и празднование прошли в Абакане, где проживают блогеры.
Среди гостей на свадьбе российских блогеров были замечены Олег Монгол, Паша Техник и другие. Начало мероприятия было традиционным – фотосессия у ЗАГСа на фоне городских достопримечательностей.
К вечеру атмосфера накалилась: гости вступили в кулачные разборки. Безумный Паша не остался в стороне и, перебрав с алкоголем, неудачно выяснил отношения с кем-то из гостей.
В результате жениха вынесли из ресторана в бессознательном состоянии. Гости восприняли это с улыбкой, отметив, что именно так должна заканчиваться "правильная" свадьба.
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