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Блогеры Иришка Чики-Пики и Безумный Паша сыграли свадьбу

Скандальные блогеры поженились, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 07:00 Фото: Instagram/_irishka_reels _irishka_reels
Трэш-блогеры из России Иришка Чики-Пики и Безумный Паша заключили законный брак. На своем празднике они устроили очередной скандал, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала невеста в своем блоге, влюбленные прожили вместе более десяти лет, и в марте Паша сделал своей избраннице предложение о замужестве, на которое Иришка ответила согласием. Свадебное торжество они устроили в августе.

Накануне свадьбы Чики-Пики провела яркий девичник, который не обошелся без приглашенных стриптизеров.

Блогерша прощалась с холостой жизнью, весело танцуя с подругами в компании атлетов. Регистрация брака и празднование прошли в Абакане, где проживают блогеры.

Среди гостей на свадьбе российских блогеров были замечены Олег Монгол, Паша Техник и другие. Начало мероприятия было традиционным – фотосессия у ЗАГСа на фоне городских достопримечательностей.

К вечеру атмосфера накалилась: гости вступили в кулачные разборки. Безумный Паша не остался в стороне и, перебрав с алкоголем, неудачно выяснил отношения с кем-то из гостей.

В результате жениха вынесли из ресторана в бессознательном состоянии. Гости восприняли это с улыбкой, отметив, что именно так должна заканчиваться "правильная" свадьба.

Ранее появилась новость, что Джастин Бибер и его жена-модель Хэйли впервые стали родителями.

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