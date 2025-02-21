Бывший муж Ксении Бородиной купил для молодой жены двухэтажный особняк

23-летняя жена российского предпринимателя Курбана Омарова сегодня опубликовала видео, в котором похвасталась роскошным двухэтажным особняком. Поклонники Валерии Маги поздравили семью с радостным событием, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией в Instagram, сделанной 21 февраля 2025 года, счастливая Валерия написала:

"Урааа…"

Большинство фолловеров принялись поздравлять семью Курбана и Валерии с роскошным приобретением. Не обошлось и без колкостей в адрес экс-супруги Омарова – Ксении Бородиной. Но на них отреагировали фанаты бывшей телеведущей "Дома-2":

"Где-то Бородину бомбит не по-детски!"

"Когда родила сына, можно дом в подарок!"

"Причем вообще Бородина, отстаньте уже от нее. У нее все супер".

"Молодец, красотка, поздравляю! Живите долго и счастливо с Курбаном!"

"Бородина курит нервно в сторонке... Счастья вам, ребята, вы такие классные!"

"Поздравляю! Пусть в этом доме пройдут самые счастливые годы вашей жизни".

"Как-то у Леры получается все естественно, без выпендреж в отличии от некоторых".

"Какая же девочка-умничка! Поздравляю вашу семью! И правду говорят – всему свое время".

"Везде все говорили что он живет за счет Бородиной, как же тогда он покупает сейчас такие дома и дорогие вещи? Значит, не жил он за счет нее никогда".

"Девочки, спасибо огромное за поздравление, хочется обнять каждую", – поблагодарила подписчиц молодая жена 44-летнего Омарова.

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