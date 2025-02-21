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Культура и шоу-бизнес

Бывший муж Ксении Бородиной купил для молодой жены двухэтажный особняк

Бывший муж Ксении Бородиной купил для молодой жены двухэтажный особняк, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 18:47 Фото: Instagram/zimamoscow
23-летняя жена российского предпринимателя Курбана Омарова сегодня опубликовала видео, в котором похвасталась роскошным двухэтажным особняком. Поклонники Валерии Маги поздравили семью с радостным событием, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией в Instagram, сделанной 21 февраля 2025 года, счастливая Валерия написала:

"Урааа…"

Большинство фолловеров принялись поздравлять семью Курбана и Валерии с роскошным приобретением. Не обошлось и без колкостей в адрес экс-супруги Омарова – Ксении Бородиной. Но на них отреагировали фанаты бывшей телеведущей "Дома-2":

  • "Где-то Бородину бомбит не по-детски!"
  • "Когда родила сына, можно дом в подарок!"
  • "Причем вообще Бородина, отстаньте уже от нее. У нее все супер".
  • "Молодец, красотка, поздравляю! Живите долго и счастливо с Курбаном!"
  • "Бородина курит нервно в сторонке... Счастья вам, ребята, вы такие классные!"
  • "Поздравляю! Пусть в этом доме пройдут самые счастливые годы вашей жизни".
  • "Как-то у Леры получается все естественно, без выпендреж в отличии от некоторых".
  • "Какая же девочка-умничка! Поздравляю вашу семью! И правду говорят – всему свое время".
  • "Везде все говорили что он живет за счет Бородиной, как же тогда он покупает сейчас такие дома и дорогие вещи? Значит, не жил он за счет нее никогда".

"Девочки, спасибо огромное за поздравление, хочется обнять каждую", – поблагодарила подписчиц молодая жена 44-летнего Омарова.

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1 февраля 2025 года Курбан Омаров стал отцом в третий раз. Его третья жена – Валерия Мага – родила бизнесмену сына.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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