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Военнослужащие восхитились жизненной энергией Бибигуль Тулегеновой

Тулегенову поздравили в преддверии Дня пожилых людей, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 21:13 Фото: Департамент по делам обороны города Алматы
В канун Дня пожилых людей военнослужащие Департамента по делам обороны города Алматы и курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи поздравили выдающуюся оперную певицу Бибигуль Тулегенову, сообщает Zakon.kz.

Курсанты военного учебного заведения подготовили для артистки творческое поздравление, исполнив стихи и сыграв на домбре. 

В ходе встречи Бибигуль Тулегенова поделилась с военнослужащими историей своей жизни, акцентируя внимание на важности самоотдачи и преданности делу. Она отметила, что профессия военного требует не только физической силы, но и стойкости духа, готовности к служению Родине.

"Ваша профессия – это служение своему народу и государству. Вы должны быть готовы идти на любые жертвы ради мира и безопасности нашей страны", – подчеркнула Бибигуль Ахметовна.

Военные поздравили Бибигуль Тулегенову, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 21:13

Фото: Департамент по делам обороны города Алматы

Военнослужащие и курсанты выразили благодарность за вдохновение и неугасимую энергию, которую она приносит людям. Они пожелали здоровья, долгих лет жизни и дальнейших творческих успехов.

"Нам выпала честь поздравить казахского соловья Бибигуль Ахметовну, чему мы безмерно рады. Она является примером удивительной силы духа и жизненной энергии. Ее творческий путь вдохновляет нас стремиться к новым высотам, а ее преданность искусству служит ориентиром для будущих поколений", – сказал курсант четвертого курса Жандос Улдахан.

Отметим, что в мае Бибигуль Тулегенова поздравила казахстанцев с Днем защитника Отечества.

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