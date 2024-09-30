Военнослужащие восхитились жизненной энергией Бибигуль Тулегеновой

В канун Дня пожилых людей военнослужащие Департамента по делам обороны города Алматы и курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи поздравили выдающуюся оперную певицу Бибигуль Тулегенову, сообщает Zakon.kz.

Курсанты военного учебного заведения подготовили для артистки творческое поздравление, исполнив стихи и сыграв на домбре.

В ходе встречи Бибигуль Тулегенова поделилась с военнослужащими историей своей жизни, акцентируя внимание на важности самоотдачи и преданности делу. Она отметила, что профессия военного требует не только физической силы, но и стойкости духа, готовности к служению Родине.

"Ваша профессия – это служение своему народу и государству. Вы должны быть готовы идти на любые жертвы ради мира и безопасности нашей страны", – подчеркнула Бибигуль Ахметовна.





Фото: Департамент по делам обороны города Алматы

Военнослужащие и курсанты выразили благодарность за вдохновение и неугасимую энергию, которую она приносит людям. Они пожелали здоровья, долгих лет жизни и дальнейших творческих успехов.



"Нам выпала честь поздравить казахского соловья Бибигуль Ахметовну, чему мы безмерно рады. Она является примером удивительной силы духа и жизненной энергии. Ее творческий путь вдохновляет нас стремиться к новым высотам, а ее преданность искусству служит ориентиром для будущих поколений", – сказал курсант четвертого курса Жандос Улдахан.

Отметим, что в мае Бибигуль Тулегенова поздравила казахстанцев с Днем защитника Отечества.