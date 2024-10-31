Как проводит свободное от концертов время в США Максим Галкин
Сегодня, 31 октября, 48-летний артист опубликовал в Instagram фотографию из исторического ядра Нью-Йорка – округа Манхэттен. Там юморист и успел побывать сразу на двух мюзиклах.
"Сегодня успеваю на два мюзикла. Уже посмотрел первый – прекрасный мюзикл "Сансет Бульвар" с блестящей Николь Шерзингер. Очень понравилось", – написал Максим Галкин под видео.
"Второй мюзикл на сегодня – "Кабаре" с Адамом Ламбертом в главной роли. Было замечательно!" – отметил Максим Галкин.
Поклонники порадовались, что у их кумира появилось время для себя. Также они пожелали Максиму и его семье успехов:
- "Вечно молодой, браво!"
- "Успехов вам и вашей семье!"
- "Здоровья вам желаю и удачи! Берегите себя".
- "Здорово! Хорошо, что нашлось время и для себя! Всех благ!"
- "Круто! Вот это время проведенное с толком! Прям два в один день! Это отважно!"
- "Ох этот Манхэттен! Какие же там есть прекрасные мюзиклы... До сих пор люблю".
Некоторые из фолловеров спросили, почему Галкин один, и где его любимая жена – эстрадная певица Алла Пугачёва. Но ответа от шоумена они пока не дождались.
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Ранее стало известно, что Максим Галкин уехал на гастроли в США. 27 октября 2024 года он поделился видео с концерта в Нью-Йорке, а также рассказал, почему любит этот город.