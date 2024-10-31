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Как проводит свободное от концертов время в США Максим Галкин

Как проводит свободное от концертов время в США Максим Галкин, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 09:38 Фото: Instagram/maxgalkinru
Уехавший на гастроли в США известный российский шоумен и юморист Максим Галкин не теряет зря время, свободное от концертов. Он рассказал, что 30 октября 2024 года сходил на мюзиклы, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 31 октября, 48-летний артист опубликовал в Instagram фотографию из исторического ядра Нью-Йорка – округа Манхэттен. Там юморист и успел побывать сразу на двух мюзиклах.

"Сегодня успеваю на два мюзикла. Уже посмотрел первый – прекрасный мюзикл "Сансет Бульвар" с блестящей Николь Шерзингер. Очень понравилось", – написал Максим Галкин под видео.

"Второй мюзикл на сегодня – "Кабаре" с Адамом Ламбертом в главной роли. Было замечательно!" – отметил Максим Галкин.

Поклонники порадовались, что у их кумира появилось время для себя. Также они пожелали Максиму и его семье успехов:

  • "Вечно молодой, браво!"
  • "Успехов вам и вашей семье!"
  • "Здоровья вам желаю и удачи! Берегите себя".
  • "Здорово! Хорошо, что нашлось время и для себя! Всех благ!"
  • "Круто! Вот это время проведенное с толком! Прям два в один день! Это отважно!"
  • "Ох этот Манхэттен! Какие же там есть прекрасные мюзиклы... До сих пор люблю".

Некоторые из фолловеров спросили, почему Галкин один, и где его любимая жена – эстрадная певица Алла Пугачёва. Но ответа от шоумена они пока не дождались.

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Ранее стало известно, что Максим Галкин уехал на гастроли в США. 27 октября 2024 года он поделился видео с концерта в Нью-Йорке, а также рассказал, почему любит этот город.

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