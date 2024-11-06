Как чемпионка Акмарал Науатбек оказалась на ужине в Елисейском дворце

Фото: Instagram/nauatbeka

Казахстанка Акмарал Науатбек, завоевавшая "золото" по дзюдо на Паралимпийских играх в Париже, по именному приглашению Эмманюэля Макрона и его супруги посетила ужин в Елисейском дворце. Снимками с торжественного мероприятия Науатбек поделилась с подписчиками, сообщает Zakon.kz.

6 ноября 2024 года спортсменка опубликовала новый пост на странице в Instagram со словами благодарности. На кадрах Науатбек предстала перед публикой в окружении глав Казахстана и Франции, а также чемпиона Елдоса Сметова. Кроме того, известный певец Димаш Кудайбергенов исполнил композиции для высоких гостей. "Благодарю за высокую оценку достижений паралимпийцев и моих достижений, за именное приглашение от президента Франции и его супруги на Гала-ужин в Елисейский дворец в рамках визита Касым-Жомарта Токаева во Францию! Быть на столь высоком мероприятии и представлять страну для нас честь". Акмарал Науатбек Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Akmaral Nauatbek (@nauatbeka) Комментаторы оставили ряд восхищенных отзывов, особенно отметив образ чемпионки. Платье – огонь.

Две легенды!

Красотка, а образ какой!

Очень гордимся тобой.

Планы Всевышнего всегда лучше наших. Материал по теме Казахстанская дзюдоистка завоевала "золото" на Паралимпиаде в Париже Напомним, что 4-5 ноября Касым-Жомарт Токаев посетил Францию с государственным визитом. Материал по теме Макрон показал Токаеву, как выросли подаренные ему в Астане тазы По завершении глава Казахстана заявил, что глубоко впечатлен теплотой приема.

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