24-летняя Фариза Тореали выпустила свою первую книгу

Младшая сестра певца Торегали Тореали рассказала своей многочисленной аудитории о знаменательном событии, к которому она шла долгие годы. Так, стало известно, что Фариза написала книгу, сообщает Zakon.kz.

В описании к видеоролику, опубликованному 6 августа на ее странице в Instagram, отмечено:

"Сбылась моя мечта! Моя авторская книга выйдет в свет!"

Предпринимательница уточнила, что это не просто книга, а зеркало ее души.

"Отражение моего внутреннего голоса, тайны, которая не была рассказана раньше, сборник моих мыслей". Фариза Тореали

Ранее мы рассказывали, что в Сети завирусилось видео с танцорами народной артистки России Татьяны Булановой. Незатейливые движения артистов пришлись по душе многочисленной аудитории. Примечательно, что комментаторы не перестают подшучивать, но делают это достаточно деликатно.