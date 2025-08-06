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Культура и шоу-бизнес

24-летняя Фариза Тореали выпустила свою первую книгу

Фариза Тореали, книга, шоу-бизнес, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 17:16 Фото: Instagram/farizatoreali
Младшая сестра певца Торегали Тореали рассказала своей многочисленной аудитории о знаменательном событии, к которому она шла долгие годы. Так, стало известно, что Фариза написала книгу, сообщает Zakon.kz.

В описании к видеоролику, опубликованному 6 августа на ее странице в Instagram, отмечено:

"Сбылась моя мечта! Моя авторская книга выйдет в свет!"

Предпринимательница уточнила, что это не просто книга, а зеркало ее души.

"Отражение моего внутреннего голоса, тайны, которая не была рассказана раньше, сборник моих мыслей".Фариза Тореали

Ранее мы рассказывали, что в Сети завирусилось видео с танцорами народной артистки России Татьяны Булановой. Незатейливые движения артистов пришлись по душе многочисленной аудитории. Примечательно, что комментаторы не перестают подшучивать, но делают это достаточно деликатно.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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