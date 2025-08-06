24-летняя Фариза Тореали выпустила свою первую книгу
Фото: Instagram/farizatoreali
Младшая сестра певца Торегали Тореали рассказала своей многочисленной аудитории о знаменательном событии, к которому она шла долгие годы. Так, стало известно, что Фариза написала книгу, сообщает Zakon.kz.
В описании к видеоролику, опубликованному 6 августа на ее странице в Instagram, отмечено:
"Сбылась моя мечта! Моя авторская книга выйдет в свет!"
Предпринимательница уточнила, что это не просто книга, а зеркало ее души.
"Отражение моего внутреннего голоса, тайны, которая не была рассказана раньше, сборник моих мыслей".Фариза Тореали
Ранее мы рассказывали, что в Сети завирусилось видео с танцорами народной артистки России Татьяны Булановой. Незатейливые движения артистов пришлись по душе многочисленной аудитории. Примечательно, что комментаторы не перестают подшучивать, но делают это достаточно деликатно.
Поделитесь новостью
Читайте также
Культура и шоу-бизнес
"Моя новорожденная дочь находится в критическом состоянии": Jah Khalib приостановил тур по Казахстану
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript