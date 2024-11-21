42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови

19 ноября 2024 года советская и российская певица, вокалистка ВИА "Самоцветы" Елена Преснякова отметила 78-летие. В связи с этим невестка Наталья Подольская и сын Владимир Пресняков-младший посвятили заслуженной артистке РФ посты в Instagram, сообщает Zakon.kz.

К примеру, белорусская и российская поп-певица опубликовала несколько фотографий с именинницей.

"Сегодня день рождения у самой солнечной и жизнерадостной женщины, которую я знаю, – у нашей мамы Лены. Люблю очень сильно, восхищаюсь бесконечно, учусь быть самой лучшей свекровью, о которой можно только мечтать. Желаю здоровья, больше отдыхать и заботиться о себе, и радовать нас своими песнями еще много лет. Лену любят все", – трогательно обратилась к свекрови Подольская.

Подписчики отметили, что Наталья очень похожа на Елену, и были восхищены их теплыми отношениями:

"Вы с ней невероятно похожи!"

"Наташа, как вы красиво, сердечно поздравили маму с днем рождения!"

"Наташа, вы необыкновенная! Так любить семью не всем дано. Огромного счастья вашей красивой семье!"

"От улыбки Елены, от ее взгляда веет теплом и любовью к людям – это дар божий, редкое качество. Наталье повезло попасть в такую теплую семью".

"Ну, как же мне нравится эта семья! Такие теплые отношения, это все искренне, такое невозможно наигрывать. Здоровья, творческих успехов, благополучия и всего самого теплого, светлого".

"Невероятная женщина! Позитивная, настоящая, искренняя, любящая, наполненная, дающая, и это все Леночка. Дай Бог здоровья этой красивой и шикарной женщине! Наташа, невероятная у тебя свекровь, у тебя хороший мотиватор рядом!"

К матери обратился и единственный сын – Владимир Пресняков-младший, который написал:

"Моя любимая мама, как здорово, что Бог мне дал именно тебя. Главное – будь здорова и счастлива. С днем рождения, моя самая нежная, добрая и веселая мамочка".

Фолловеры присоединились к поздравлениям и пожелали имениннице крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.

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