Супруга Владимира Преснякова посвятила трогательный пост свекру в честь важной даты

26 марта 2025 года день рождения празднует советский и российский композитор, аранжировщик, саксофонист Владимир Пресняков. В связи с этим к заслуженному артисту РФ обратилась невестка – певица Наталья Подольская, сообщает Zakon.kz.

42-летняя жена Владимира Преснякова-младшего посвятила свекру трогательный пост в своем Instagram, опубликовав семейные фотографии.

"Сегодня день рождения у нашего папы, у нашего обожаемого Петровича – 79 лет! Хочу пожелать, конечно, здоровья, хочу пожелать нескончаемых историй, которые мы так любим, хочу частых посиделок за нашим столом, а потом беречь вашу дремоту на диване, хочу видеть вас на сцене с саксофоном и слушать "Замок из дождя", хочу при встрече обнимать вас, целовать в щеку и слышать: "Привет, Тусенька". Люблю вас, наш папа. С днем рождения", – написала Подольская в среду.

На публикацию отреагировали некоторые коллеги по цеху, которые присоединились к поздравлениям.

Фото: Instagram/nataliapodolskaya

Поклонники звездной семьи остались в восторге от поздравления Натальи:

"Вот оно счастье ! Молодцы!"

"Какие трогательные слова! С днем рождения Владимира Петровича!"

"С днем рождения вашего папу. Всем в пример такой задор, юмор и любовь к жизни!"

"Петрович невероятный! Молодее многих молодых! Пусть не меньше энергии всегда!"

"Какая же у вас замечательная семья! Даже через фото ощущается ваша доброта и любовь!"

"Какая у вас замечательная, любящая семья... Это поздравление от настоящей дочки... С днем рождения вашего любимого папы. Всегда приятно наблюдать за вашей семьей. Очень редкий случай в звездных семьях".

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10 января 2025 года Владимир Пресняков и Наталья Подольская вместе с детьми уехали из России в отпуск в Дубай (ОАЭ). Затем супруги продолжили отдых в самом райском месте на планете – на белоснежных пляжах Мальдивских островов, где Подольская уговорила Преснякова исполнить супружеский долг.