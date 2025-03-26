#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
502.83
545.37
5.95
Культура и шоу-бизнес

Супруга Владимира Преснякова посвятила трогательный пост свекру в честь важной даты

Супруга Владимира Преснякова посвятила трогательный пост свекру в честь важной даты, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 15:54 Фото: Instagram/nataliapodolskaya
26 марта 2025 года день рождения празднует советский и российский композитор, аранжировщик, саксофонист Владимир Пресняков. В связи с этим к заслуженному артисту РФ обратилась невестка – певица Наталья Подольская, сообщает Zakon.kz.

42-летняя жена Владимира Преснякова-младшего посвятила свекру трогательный пост в своем Instagram, опубликовав семейные фотографии.

"Сегодня день рождения у нашего папы, у нашего обожаемого Петровича – 79 лет! Хочу пожелать, конечно, здоровья, хочу пожелать нескончаемых историй, которые мы так любим, хочу частых посиделок за нашим столом, а потом беречь вашу дремоту на диване, хочу видеть вас на сцене с саксофоном и слушать "Замок из дождя", хочу при встрече обнимать вас, целовать в щеку и слышать: "Привет, Тусенька". Люблю вас, наш папа. С днем рождения", – написала Подольская в среду.

На публикацию отреагировали некоторые коллеги по цеху, которые присоединились к поздравлениям.

Фото: Instagram/nataliapodolskaya

Поклонники звездной семьи остались в восторге от поздравления Натальи:

  • "Вот оно счастье ! Молодцы!"
  • "Какие трогательные слова! С днем рождения Владимира Петровича!"
  • "С днем рождения вашего папу. Всем в пример такой задор, юмор и любовь к жизни!"
  • "Петрович невероятный! Молодее многих молодых! Пусть не меньше энергии всегда!"
  • "Какая же у вас замечательная семья! Даже через фото ощущается ваша доброта и любовь!"
  • "Какая у вас замечательная, любящая семья... Это поздравление от настоящей дочки... С днем рождения вашего любимого папы. Всегда приятно наблюдать за вашей семьей. Очень редкий случай в звездных семьях".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 15:54
Зажигательный танец 56-летнего Владимира Преснякова с женой восхитил подписчиков

10 января 2025 года Владимир Пресняков и Наталья Подольская вместе с детьми уехали из России в отпуск в Дубай (ОАЭ). Затем супруги продолжили отдых в самом райском месте на планете – на белоснежных пляжах Мальдивских островов, где Подольская уговорила Преснякова исполнить супружеский долг.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Instagram-звезда Супермамасита пообещала 200 тысяч за поимку своего сбежавшего кота
Культура и шоу-бизнес
16:18, Сегодня
Instagram-звезда Супермамасита пообещала 200 тысяч за поимку своего сбежавшего кота
Певец Беркут показал родственников, которых собрал на 88-летие отца
Культура и шоу-бизнес
13:45, Сегодня
Певец Беркут показал родственников, которых собрал на 88-летие отца
Внешний вид 75-летнего Александра Буйнова стал темой обсуждения в соцсетях
Культура и шоу-бизнес
12:57, Сегодня
Внешний вид 75-летнего Александра Буйнова стал темой обсуждения в соцсетях
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: