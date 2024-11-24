"Барыс" досадно уступил "Авангарду" в овертайме, ведя по ходу матча 2:0

Хоккейный клуб "Барыс" из Астаны 24 ноября потерпел поражение в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского "Авангарда", уступив в овертайме со счетом 2:3, сообщает Zakon.kz.

Игра, прошедшая в Астане, началась успешно для хозяев: в первом периоде Николишин открыл счет (1:0), а во втором Бекетаев удвоил преимущество "Барыса" (2:0). Однако в заключительной трети матча "Авангард" сравнял счет благодаря шайбам Прохоркина, заброшенным на 47-й и 59-й минутах. Победный гол в овертайме на 62-й минуте оформил Касселс.

Это поражение стало вторым подряд для команды Галыма Мамбеталиева, которая ранее дома уступила хабаровскому "Амуру" со счетом 0:3.

Следующий матч "Барыс" проведет 27 ноября на выезде против новосибирской "Сибири". На данный момент клуб занимает 11-е место в Восточной конференции КХЛ.