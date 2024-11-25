Дочь Баян Алагузовой съездила в роддом

Беременная Айсауле Бакытбек, пропавшая из социальных сетей, раскрыла причину своего "исчезновения", сообщает Zakon.kz.

28-летняя дочь Баян Алагузовой вышла на связь с подписчиками в Instagram сегодня, 25 ноября 2024 года.

"Всем привет! Что-то я пропала. Из новостей только то, что на выходных съездили в роддом... но с ложной тревогой. Доделываю последние штрихи: сходила к окулисту, получила разрешение на роды, так как во время ГВ прям до беременности я сделала операцию по коррекции зрения. Сказали: "Все ок". Единственное – у меня, как и в прошлую беременность, чешется все тело", – написала Айсауле в Stories.

Фото: Instagram/aissaulebakytbek

Бакытбек также запустила опросник, котором попросила фолловеров поделиться методами ускорения родов.

Фото: Instagram/aissaulebakytbek

"В ход пошли все наши знакомые способы ускорения начала родов. Мы уже профессионалы, так как это уже третий раз, когда я хожу более 40 недель", – заключила старшая дочь Алагузовой.

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Отметим, что это не первый раз, когда находящаяся в интересном положении Бакытбек пропадает из соцсетей. К примеру, 30 октября 2024 года Айсауле вышла на связь со своими подписчиками в Instagram, которым сообщила, что сильно простыла.