Дочь Баян Алагузовой съездила в роддом
28-летняя дочь Баян Алагузовой вышла на связь с подписчиками в Instagram сегодня, 25 ноября 2024 года.
"Всем привет! Что-то я пропала. Из новостей только то, что на выходных съездили в роддом... но с ложной тревогой. Доделываю последние штрихи: сходила к окулисту, получила разрешение на роды, так как во время ГВ прям до беременности я сделала операцию по коррекции зрения. Сказали: "Все ок". Единственное – у меня, как и в прошлую беременность, чешется все тело", – написала Айсауле в Stories.
Фото: Instagram/aissaulebakytbek
Бакытбек также запустила опросник, котором попросила фолловеров поделиться методами ускорения родов.
Фото: Instagram/aissaulebakytbek
"В ход пошли все наши знакомые способы ускорения начала родов. Мы уже профессионалы, так как это уже третий раз, когда я хожу более 40 недель", – заключила старшая дочь Алагузовой.
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Отметим, что это не первый раз, когда находящаяся в интересном положении Бакытбек пропадает из соцсетей. К примеру, 30 октября 2024 года Айсауле вышла на связь со своими подписчиками в Instagram, которым сообщила, что сильно простыла.