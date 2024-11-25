Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дочь Баян Алагузовой съездила в роддом

Дочь Баян Алагузовой съездила в роддом, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 13:53 Фото: Instagram/aissaulebakytbek
Беременная Айсауле Бакытбек, пропавшая из социальных сетей, раскрыла причину своего "исчезновения", сообщает Zakon.kz.

28-летняя дочь Баян Алагузовой вышла на связь с подписчиками в Instagram сегодня, 25 ноября 2024 года.

"Всем привет! Что-то я пропала. Из новостей только то, что на выходных съездили в роддом... но с ложной тревогой. Доделываю последние штрихи: сходила к окулисту, получила разрешение на роды, так как во время ГВ прям до беременности я сделала операцию по коррекции зрения. Сказали: "Все ок". Единственное – у меня, как и в прошлую беременность, чешется все тело", – написала Айсауле в Stories.

Дочь Баян Алагузовой рассказала, почему пропала из Instagram, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 13:53

Фото: Instagram/aissaulebakytbek

Бакытбек также запустила опросник, котором попросила фолловеров поделиться методами ускорения родов.

Дочь Баян Алагузовой рассказала, почему пропала из Instagram, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 13:53

Фото: Instagram/aissaulebakytbek

"В ход пошли все наши знакомые способы ускорения начала родов. Мы уже профессионалы, так как это уже третий раз, когда я хожу более 40 недель", – заключила старшая дочь Алагузовой.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 13:53
Еще одну девочку в семье ждет Баян Алагузова
, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 13:53

Отметим, что это не первый раз, когда находящаяся в интересном положении Бакытбек пропадает из соцсетей. К примеру, 30 октября 2024 года Айсауле вышла на связь со своими подписчиками в Instagram, которым сообщила, что сильно простыла.

Читайте также

53-летнюю Марину Федункив поздравляют с рождением первенца
53-летнюю Марину Федункив поздравляют с рождением первенца
Динара Халдарова
Алагузова Баян Бакытбек Айсауле Instagram 2024 год Блогеры Здоровье Знаменитости Казахстанский шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды
В питьевой воде обнаружили новое химическое вещество
Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки
Города Казахстана с самыми дешевыми квартирами назвали эксперты
Вера Брежнева, развод, Константин Меладзе
Вера Брежнева рассказала о новой любви после развода с Константином Меладзе
Молодая супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, День матери
Молодая жена Петросяна раскрыла, как прошел ее День матери
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: