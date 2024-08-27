Еще одну девочку в семье ждет Баян Алагузова

Беременная дочка Баян Алагузовой Айсауле Бакытбек заинтриговала подписчиков видео, на котором родные блогерши обратились к ее будущему ребенку, озвучивая его предполагаемый пол, сообщает Zakon.kz.

Видео семейной встречи, очень похожей на гендер-пати, Айсауле Бакытбек опубликовала в Instagram 27 августа 2024 года.

"Ваши ставки, дамы и господа!" – подписала она ролик, на котором близкие родственники Айсауле Бакытбек обращались к малышу, озвучивая свои предположения, кто же родится.

Большинство родных высказали уверенность в том, что родится девочка. И мама блогерши продюсер Баян Алагузова с супругом Турсенгали Алагузовым уверенно заявили, что это будет принцесса.

28-летняя Айсауле Бакытбек уже является мамой двух девочек.

Отметим, что не так давно Баян Алагузова стала многодетной мамой. 5 августа 2024 года она заявила, что стала мамой в третий раз. Позже Алагузова сообщила, что малышку назвали Алисой, и объяснила, почему они с мужем Турсеном Алагузовым выбрали именно это имя. А уже 19 августа 2024 года продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.