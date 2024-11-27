Сколько получит Нурлан Сабуров за выступление на Новый год
Также один из топовых ведущий может вести мероприятие и в дуэте. Например, со своим коллегой по шоу "Что было дальше?" Тамби Масаевым. Но уже за 4,5 млн рублей (более 21 млн тенге).
Telegram-канал Shot узнал и другие подробности, опубликовав новогодний райдер комика.
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Согласно появившейся информации, Сабурову необходима отдельная закрытая гримерка площадью минимум 20 квадратов с гладильной доской и утюгом.
Что касается продуктов, они должны быть строго запакованы. Также артисту понадобятся две бутылки виски солидной выдержки – 15-18 лет, овощная и фруктовая нарезки.
Для идеального внешнего вида комик просит лак и пасту для укладки волос.
Кроме того, в номере обязательно должна быть одноразовая бритва, длинные носки и шампунь Head & Shoulders.
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23 октября 2024 года Сабуров впервые за долгое время сделал публикацию на своей странице в соцсети. Тогда он анонсировал сольный концерт.
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