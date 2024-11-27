Сколько получит Нурлан Сабуров за выступление на Новый год

Популярный казахстанский и российский стендап-комик Нурлан Сабуров, как и другие звезды, не прочь выступить на новогоднем корпоративе. Гонорар ведущего за 25 минут начинается от двух миллионов рублей (9,5 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Также один из топовых ведущий может вести мероприятие и в дуэте. Например, со своим коллегой по шоу "Что было дальше?" Тамби Масаевым. Но уже за 4,5 млн рублей (более 21 млн тенге).

Telegram-канал Shot узнал и другие подробности, опубликовав новогодний райдер комика.

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Согласно появившейся информации, Сабурову необходима отдельная закрытая гримерка площадью минимум 20 квадратов с гладильной доской и утюгом.

Что касается продуктов, они должны быть строго запакованы. Также артисту понадобятся две бутылки виски солидной выдержки – 15-18 лет, овощная и фруктовая нарезки.

Для идеального внешнего вида комик просит лак и пасту для укладки волос.

Кроме того, в номере обязательно должна быть одноразовая бритва, длинные носки и шампунь Head & Shoulders.

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23 октября 2024 года Сабуров впервые за долгое время сделал публикацию на своей странице в соцсети. Тогда он анонсировал сольный концерт.

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