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Культура и шоу-бизнес

Редкий бриллиант: ювелиры подсчитали, сколько стоит обручальное кольцо Селены Гомес

Селена Гомес, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 13:34 Фото: Instagram/selenagomez
12 декабря 2024 года Селена Гомес порадовала поклонников новостью о скором замужестве и опубликовала фото помолвочного кольца. Эксперты сразу же оценили его стоимость, сообщает Zakon.kz.

Предложение певица и одна из самых популярных женщин в Instagram получила от своего возлюбленного продюсера Бенни Бланко, с которым встречается более года.

Выяснилось, что мужчина расщедрился на приличную сумму, поскольку эксперты разглядели на фото кольца достаточно редкий бриллиант. По примерным подсчетам, такое украшение может стоить порядка миллиона долларов, пишет starhit.ru.

"Выбранное Бенни для Селены помолвочное кольцо представляет собой изысканный и неподвластный времени дизайн, идеально соответствующий стилю певицы. В центре кольца находится невероятный бриллиант огранки "маркиз", вес которого оценивается примерно в восемь карат, установленный на полосе из желтого золота", – заявила эксперт по кольцам Лора Тейлор.

Она добавила, что эта форма ограненного алмаза появилась во Франции в XVIII веке благодаря королю Людовику XV, который заказал бриллиант в форме губ для своей возлюбленной маркизы де Помпадур.

Ранее Селена Гомес раскрыла новый диагноз, из-за которого не может похудеть.

Андрей Дюсупов
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