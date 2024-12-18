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Культура и шоу-бизнес

Джастин Бибер показал фото из романтического путешествия с женой

Отдых, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 06:40 Фото: Instagram/justinbieber
17 декабря звездная поделилась серией фотографий из Коста-Рики, сообщает Zakon.kz.

Их маленький сын Джек не попал в кадр, зато супруги безгранично демонстрировали милые моменты между собой. Некоторые снимки особенно изобилуют состоянием влюбленности и гармонии между знаменитостями. На одном кадре канадский певец трепетно целует Хейли в щеку, а на другом – она позирует на солнце в алом платье, украшенном розами. Помимо поцелуев на фото представлены закаты, пальмы и видео океана.

Пара поженилась в 2018 году в Нью-Йорке, а свадьбу устроила год спустя в Южной Каролине. В августе этого года они стали родителями.

Кстати, Джастин и Хейли Бибер замкнули топ-3 самых звездных пар 2024 года.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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