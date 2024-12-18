Джастин Бибер показал фото из романтического путешествия с женой

17 декабря звездная поделилась серией фотографий из Коста-Рики, сообщает Zakon.kz.

Их маленький сын Джек не попал в кадр, зато супруги безгранично демонстрировали милые моменты между собой. Некоторые снимки особенно изобилуют состоянием влюбленности и гармонии между знаменитостями. На одном кадре канадский певец трепетно целует Хейли в щеку, а на другом – она позирует на солнце в алом платье, украшенном розами. Помимо поцелуев на фото представлены закаты, пальмы и видео океана.

Пара поженилась в 2018 году в Нью-Йорке, а свадьбу устроила год спустя в Южной Каролине. В августе этого года они стали родителями.

Кстати, Джастин и Хейли Бибер замкнули топ-3 самых звездных пар 2024 года.