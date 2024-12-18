Случайная встреча Кайрата Нуртаса и Макпал Жунусовой порадовала поклонников

Фото: Instagram/kair_n, Instagram/zhunusova.makpal

Казахстанские знаменитости Кайрат Нуртас и Макпал Жунусова пересеклись в аэропорту. Этот момент 60-летняя эстрадная певица решила запечатлеть на память и рассказать о случившемся поклонникам, сообщает Zakon.kz.

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