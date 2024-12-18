Случайная встреча Кайрата Нуртаса и Макпал Жунусовой порадовала поклонников
Фото: Instagram/kair_n, Instagram/zhunusova.makpal
Казахстанские знаменитости Кайрат Нуртас и Макпал Жунусова пересеклись в аэропорту. Этот момент 60-летняя эстрадная певица решила запечатлеть на память и рассказать о случившемся поклонникам, сообщает Zakon.kz.
В кадре исполнители обменялись теплыми пожеланиями.
Также Жунусова передала всем фанатам приветы.
Комментаторы в ответ выразили благодарность и восхищение.
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Ранее сообщалось, что 39-летний суперфиналист десятого сезона шоу "Голос" Алишер Каримов и Жунусова спели дуэтом. Их новая песня носит название "Мақпал жүрегім".
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