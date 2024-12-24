Дочь Баян Алагузовой задумалась о четвертом ребенке

Айсауле Бакытбек, старшая дочь продюсера Баян Алагузовой, в ноябре 2024 года стала мамой в третий раз. И уже в декабре она сделала интересное заявление. Блогер размышляет о рождении четвертого ребенка, сообщает Zakon.kz.

Своими мыслями популярный интервьюер поделилась с общественностью в своем Telegram-канале 23 декабря 2024 года.

"Я только что подумала, что, в принципе, в следующем году родить еще одного ребенка было бы вполне реально. Со мной все в порядке? Остановите просто мои мысли", – написала Бакытбек.

В ответ на это сообщение ее подруги пошутили: "Такими темпами мы погуляем в 2030-м".

Айсауле Бакытбек воспитывает трех дочерей в браке с бизнесменом Алишером Кайдаровым. Поженилась пара в марте 2019 года.

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Мама же Айсауле Баян Алагузова летом 2024 года стала многодетной матерью. 5 августа она сообщила, что стала мамой в третий раз. Малышку назвали Алисой. А уже 19 августа 2024 года продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.