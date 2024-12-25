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Культура и шоу-бизнес

Анна Седокова: Вы знаете мое имя, но не мою историю

Социальная сеть , фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 04:20 Фото: Instagram/annasedokova
25 декабря певица внесла изменения в описание личного Instagram-аккаунта, сообщает Zakon.kz.

Многие подписчики и хейтеры Седоковой обратили внимание, что певица вышла на связь, как только тело Яниса Тиммы отправили на родину. Она не появлялась в соцсетях со дня трагедии. Последняя ее публикация на странице в Instagram датирована как раз 16 декабря.

25 декабря певица поменяла аватарку и описание профиля.

Анна Седокова, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 04:20

Фото: Instagram/annasedokova

"Вы знаете мое имя, но не мою историю", – оставила она в описании профиля.

А у других коллег Седоковой жизнь играет яркими красками: Ивлееву муж задарил старинными книгами, а Собчак предалась молодежным трендам.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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