Анна Седокова: Вы знаете мое имя, но не мою историю

25 декабря певица внесла изменения в описание личного Instagram-аккаунта, сообщает Zakon.kz.

Многие подписчики и хейтеры Седоковой обратили внимание, что певица вышла на связь, как только тело Яниса Тиммы отправили на родину. Она не появлялась в соцсетях со дня трагедии. Последняя ее публикация на странице в Instagram датирована как раз 16 декабря.

25 декабря певица поменяла аватарку и описание профиля.

Фото: Instagram/annasedokova

"Вы знаете мое имя, но не мою историю", – оставила она в описании профиля.

А у других коллег Седоковой жизнь играет яркими красками: Ивлееву муж задарил старинными книгами, а Собчак предалась молодежным трендам.