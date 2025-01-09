Лолита Милявская после отъезда из России танцует в Дубае
Фото: Vk/lolitasu
61-летняя эпатажная артистка Лолита Милявская всегда следует зову сердца. На этот раз она проводит новогодние каникулы в Объединенных Арабских Эмиратах. Экс-участница кабаре-дуэта "Академия" продемонстрировала танцевальные данные на одной из улиц в Дубае, сообщает Zakon.kz.
Приветливое видео ведущая опубликовала на личной странице в Instagram 8 января 2025 года.
Милявская вспомнила, что, будучи маленькой, если слышала музыку на улице, останавливалась и танцевала.
"Прохожие смеялись и аплодировали. Я решила вернуться в детство. Не впасть. Это подчеркиваю для "остряков".Лолита Милявская
Примечательно, что комментаторы дружелюбно встретили танцевальный ролик, пожелав дальнейшего хорошего отдыха.
- Танцуй, пока молодая, Лола!
- Вы настоящая и такая любимая! Такая, какая есть, без комплексов. В то же время воспитанная и с красивой подачей себя.
- Ушла в отрыв.
- Я любуюсь вами.
- Лолита, как красиво танцуете. Молодец.
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