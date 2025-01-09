Лолита Милявская после отъезда из России танцует в Дубае

Фото: Vk/lolitasu

61-летняя эпатажная артистка Лолита Милявская всегда следует зову сердца. На этот раз она проводит новогодние каникулы в Объединенных Арабских Эмиратах. Экс-участница кабаре-дуэта "Академия" продемонстрировала танцевальные данные на одной из улиц в Дубае, сообщает Zakon.kz.

Приветливое видео ведущая опубликовала на личной странице в Instagram 8 января 2025 года. Милявская вспомнила, что, будучи маленькой, если слышала музыку на улице, останавливалась и танцевала. "Прохожие смеялись и аплодировали. Я решила вернуться в детство. Не впасть. Это подчеркиваю для "остряков". Лолита Милявская Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Примечательно, что комментаторы дружелюбно встретили танцевальный ролик, пожелав дальнейшего хорошего отдыха. Танцуй, пока молодая, Лола!

Вы настоящая и такая любимая! Такая, какая есть, без комплексов. В то же время воспитанная и с красивой подачей себя.

Ушла в отрыв.

Я любуюсь вами.

Лолита, как красиво танцуете. Молодец. Материал по теме Лолита поделилась с поклонниками редким снимком из детства В начале 2024 года певица столкнулась с травлей и угрозами организаторам ее выступлений, начавшимися после "голой вечеринки" блогера Насти Ивлеевой. Лишенная концертов дива заявила, что рассчитывает на пенсию. Впервые на публику после "голой вечеринки" она вышла в середине марта.

Поделиться новостью