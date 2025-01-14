Смерть Яниса Тиммы: появились шокирующие подробности отношений баскетболиста с Седоковой

С середины декабря 2024 года не утихает скандал вокруг известной российской певицы Анны Седоковой, бывший супруг которой свел счеты с жизнью. Друзья Яниса Тиммы продолжают раскрывать все новые подробности отношений баскетболиста с экс-солисткой группы "ВИА Гра", сообщает Zakon.kz.

К примеру, накануне один из друзей спортсмена заявил, что Анна запрещала Янису хранить фото сына от первого брака Кристиана на видном месте.

Фото: Instagram/pugachevmark

"Аня настолько бездушная сущность, что была против, чтобы Янис хранил фото сына на видном месте, поэтому ему приходилось все фото хранить в прикроватной тумбочке, чтобы ее это не раздражало. Янис очень страдал из-за этого и делился своими переживаниями с семьей. Меня удивляет другое – что многие люди, которые были ближе ему, чем я, просто выбрали молчание. Говорят, что боятся Аню", – написал бизнесмен и блогер Марк Пугачёв в Instagram-Stories 13 января 2025 года.

Гатис Лининьш, который тоже назвался другом баскетболиста, поблагодарил сестру Яниса – Лелде Жандецка, которая раскрыла имена тех, кто помог в организации похорон и транспортировке тела Тиммы в Латвию.

Мужчина также подчеркнул, что вопрос, на который он не нашел ответа – что значит ад. Он напомнил, что на следующий день после трагического события единственное, что заявила Седокова, что в последние годы жила в аду.

"Анна, что ты подразумеваешь под словом "ад"? Посещение дорогих ресторанов, мероприятий, частные чартерные полеты на отдых? Возможно, поддержание твоего бренда одежды, выплата зарплат твоим сотрудникам!? Насколько я знаю, месяц твоего несостоявшегося бизнеса обходился Янису в 15-20 тыс. долларов. Надеюсь, вскоре после расследования и доступа к банковским счетам всем все станет видно", – обратился Гатис Лининьш к рыженькой из "ВИА Гры".

По его словам, Тимма для любимой жены регулярно чемоданами заказывал брендовую одежду, а также дарил дорогие украшения и обручальные кольца за сотни тысяч долларов.

"После того, как бросила Яниса, их ты сейчас разыскиваешь в Майами? Возможно, ад начался, когда Янис продал свою элитную недвижимость в Латвии, чтобы осуществить твою мечту о жизни в Майами? Могу только предположить, что ад, о котором говорит Анна – это временные финансовые трудности, которые бывают в каждой семье", – написал Лининьш.

Как отметил Гатис, баскетболист воспитывал сына певицы как своего.

"Может быть, даже в каких-то ситуациях больше, чем своего родного сына, потому что эта женщина своими паразитическими методами сделала все, чтобы он как можно меньше общался с Кристианом. Я даже не буду начинать рассказ о ее влиянии на его отношения с родителями, потому что ад начался с того дня, когда она влезла в эту семью. Так какой у тебя ад, Анна?" – вновь обратился друг Яниса к Седоковой.

Чуть ранее, четыре дня назад, Лининьш намекнул, что бывшая солистка "ВИА Гры" изменяла мужу с экс-футболистом сборной России.

"Незадолго до своей смерти Янис пару раз упоминал, что его на тот момент еще нынешняя жена позорит его в Москве, встречаясь с футболистом. Может быть, кто-то знает, кто этот футболист?" – написал Гатис, опубликовав архивное фото сборной РФ по футболу.

В комментариях к публикации Марк Пугачёв написал: "А я знаю". При этом он не уточнил, о ком именно идет речь, и лишь добавил: "Бедный Дзюба. Ну это не он! Ему повезло".

Сегодня же стало известно, что отец Яниса Тиммы попросил известного российского юриста Екатерину Гордон о помощи.

"Скандал вокруг смерти Яниса Тиммы не утихает. Новые и новые подробности последних часов жизни спортсмена заставляют и родню, и аудиторию искать ответы… Райтис Тимма обратился к Екатерине Гордон с просьбой сделать все, чтобы правоохранительные органы проверили содержимое телефона Яниса, восстановили его последние часы жизни… Родственники хотят быть уверенными, что сына никто не подтолкнул к самоубийству", – заявили в юридической компании "Гордон и Сыновья" 14 января.

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Анна Седокова и Янис Тима официально развелись 9 декабря 2024 года. А 17 декабря 32-летнего экс-супруга певицы нашли мертвым в одном из хостелов Москвы. 25 декабря тело баскетболиста было доставлено в Ригу. Прощание прошло 27 декабря в Рижском крематории.