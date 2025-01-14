Беременная дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о горе и радости, которые испытала в 2024-м
Думая, о чем же написать в свой день рождения, именинница поняла, что очень хочется добавить свою заметку, которую она писала к Новому году.
"Потому, что лучше не выразить то, что произошло со мной за этот год. Он был для меня очень контрастным, пропитанным грустью и болью и с другой стороны – счастьем и любовью. Я столкнулась с самой большой потерей своей жизни, не стало моей любимой мамы. Но жизнь продолжается, и дальше меня ждало самое большое приобретение. Я благодарна всем, кто вытаскивал меня из очень трудных состояний, спасибо моим близким и моему мужу, я вас очень люблю!" – написала Анна Заворотнюк.
Блогер отметила, что Новый год будет для нее действительно новым, "причем абсолютно во всех планах".
"Я благодарна судьбе за все, за горе и за радости, которые сделали из меня того, кто я есть. Я нахожусь в полной гармонии с собой и со всем, что происходит вокруг. Желаю всем всего самого светлого в Новом году, крепко обнимаю", – заключила Анна Заворотнюк, опубликовав серию снимков.
Подписчики тут же принялись поздравлять наследницу актрисы с днем рождения и пожелали ей всего самого лучшего:
- "С днем рождения, дорогая".
- "Пусть у вас сбудется все самое лучшее".
- "С днем вашего рождения. Вы – замечательная дочка вашей замечательной и всеми любимой мамы".
- "Анечка, цветите-расцветайте во всех смыслах! Пусть все ваши надежды и желания исполняются и приносят радость и вдохновение! Живите счастливо эту жизнь!"
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30 мая 2024 года стало известно, что Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной болезни. А 14 декабря старшая дочь актрисы объявила, что ждет первенца. Позднее Анна раскрыла еще и тот факт, что они с супругом уже провели гендер-пати и знают пол ребенка. Также она показала, как беременность повлияла на ее вкусы в еде.