Беременная дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о горе и радости, которые испытала в 2024-м

Сегодня, 14 января 2025 года, старшей дочери российской актрисы и звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк исполняется 29 лет. Этому Анна и посвятила отдельный пост в своем Instagram, сообщает Zakon.kz.

Думая, о чем же написать в свой день рождения, именинница поняла, что очень хочется добавить свою заметку, которую она писала к Новому году.

"Потому, что лучше не выразить то, что произошло со мной за этот год. Он был для меня очень контрастным, пропитанным грустью и болью и с другой стороны – счастьем и любовью. Я столкнулась с самой большой потерей своей жизни, не стало моей любимой мамы. Но жизнь продолжается, и дальше меня ждало самое большое приобретение. Я благодарна всем, кто вытаскивал меня из очень трудных состояний, спасибо моим близким и моему мужу, я вас очень люблю!" – написала Анна Заворотнюк.

Блогер отметила, что Новый год будет для нее действительно новым, "причем абсолютно во всех планах".

"Я благодарна судьбе за все, за горе и за радости, которые сделали из меня того, кто я есть. Я нахожусь в полной гармонии с собой и со всем, что происходит вокруг. Желаю всем всего самого светлого в Новом году, крепко обнимаю", – заключила Анна Заворотнюк, опубликовав серию снимков.

Подписчики тут же принялись поздравлять наследницу актрисы с днем рождения и пожелали ей всего самого лучшего:

"С днем рождения, дорогая".

"Пусть у вас сбудется все самое лучшее".

"С днем вашего рождения. Вы – замечательная дочка вашей замечательной и всеми любимой мамы".

"Анечка, цветите-расцветайте во всех смыслах! Пусть все ваши надежды и желания исполняются и приносят радость и вдохновение! Живите счастливо эту жизнь!"

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