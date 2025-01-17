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Культура и шоу-бизнес

Тяжелобольного Брюса Уиллиса заметили в компании полицейских: поклонники ликуют

Тяжелобольного Брюса Уиллиса заметили в компании полицейских, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 10:35 Фото: Instagram/emmahemingwillis
69-летний американский актер Брюс Уиллис впервые после оглашения тяжелого диагноза появился на публике, да еще и в окружении полицейских. К сожалению, поводом для встречи послужили разрушительные пожары в Лос-Анджелесе, сообщает Zakon.kz.

Вторая жена "Крепкого орешка" Эмма Хеминг поделилась небольшим видео на своей странице в социальной сети. В кадре можно увидеть, как Уиллис пожимает руку офицеру полиции и позирует для фото.

В подписи к посту Хеминг немного пояснила происходящее:

"Заметив сотрудника службы экстренного реагирования, Брюс никогда не упускал возможности выразить свою благодарность сердечным рукопожатием и словами "спасибо за вашу службу". Вчерашний день ничем не отличался от предыдущих".

Стоит отметить, что этот редкий выход на публику стал не только знаком поддержки для спасателей и пожарных, но и вдохновляющим моментом для поклонников Уиллиса, которые не перестают следить и переживать за звезду "Пятого элемента".

  • Он действительно удивительный человек. Ничто и никто этого не отнимет.
  • Абсолютно никто и никогда не будет таким крутым, как Брюс Уиллис.
  • Это заставило меня расплакаться. Спасибо, что поделились!
  • Всегда добр и всегда благодарен. Единственный в своем роде!
  • Брюс так хорошо выглядит! Это радует мое сердце.
  • Я так рада, что у него все таже улыбка на лице.
  • Спасибо за признание наших замечательных офицеров.
  • Твой муж – это подарок.
  • Приятно видеть, что он хорошо выглядит, и он все еще делает большую работу, просто будучи собой.
  • Самый лучший в мире человек! Очень приятно видеть его с улыбкой! – отмечают радостная армия поклонников.

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Напомним, что на юго-западе США продолжают бушевать лесные пожары, охватившие густонаселенные районы округа Лос-Анджелес. По последним данным, известно как минимум о 24 погибших, а еще несколько десятков человек числятся пропавшими без вести.

Что касается актера, то у Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию (ЛВД), которая со временем ухудшилась до такой степени, что, по словам его семьи, у него возникли "проблемы с коммуникацией".

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Проблемы со здоровьем привели к тому, что звезде пришлось бросить съемки с 2022 года. Он сыграл в более чем 100 фильмах, выиграл премию "Золотой глобус" за роль в американской комедийной драме "Детективное агентство "Лунный свет".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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