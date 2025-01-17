Богатейший азербайджанец приготовил подарок Гарику Харламову за 137 тысяч тенге

Певец и предприниматель Эмин Агаларов, более известный как Emin, с рабочей поездкой посетил несколько крупных и стремительно развивающихся китайских городов Шэньчжэнь и Гуанчжоу. Среди бизнес-встреч и деловых визитов народный артист Азербайджана не забыл про друзей, сообщает Zakon.kz.

Агаларов после выставок заглянул в магазин, где решил выбрать подарок для российского юмориста Гарика Харламова.

Всем известно, что ведущий увлекается сбором Lego. Поэтому выбор президента компании Agalarov Development выпал именно на набор конструктора.

Агаларову приглянулся набор из 2000 деталей "Конкорд" (сверхзвуковой пассажирский самолет).

"Гарик боится летать. Может, если соберет "Конкорд", который сняли с производства: потому что он разбился, он может перестанет бояться. Гарик, это тебе! Везем из Китая в Москву прямым рейсом". Эмин Агаларов

"Конкорд" – британо-французский сверхзвуковой пассажирский самолет (СПС), один из двух (наряду с Ту-144) типов гражданских сверхзвуковых самолетов, находившихся в коммерческой эксплуатации. "Конкорды" эксплуатировали авиакомпании British Airways и Air France, каждая из которых имела по 7 самолетов. 25 июля 2000 года один самолет был потерян в катастрофе при вылете из парижского аэропорта "Шарль де Голль". В результате погибли 113 человек, из них на борту 100 пассажиров, 9 членов экипажа и 4 человека на земле. Эта трагедия приостановила полеты "Конкордов" на полтора года. В 2003 году полеты прекратила Air France, а затем и British Airways в связи с повышением цены на топливо.

В Казахстане, по данным различных приложений и сайтов продаж игрушек, этот набор можно приобрести за 137 тысяч тенге.

Впрочем, и сам Харламов любит делать подарки. К примеру, не так давно он приобрел билеты на представление балета "Щелкунчик" П.И. Чайковского в Большой театр своей молодой супруге. Однако "Щелкунчик" за 120 тысяч тенге не впечатлил актера сериала "Гусар".