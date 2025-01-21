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Культура и шоу-бизнес

Брэд Питт отказался жениться на Инес де Рамон

Свадьба, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 08:03 Фото: Instagram/gqspain
Свадьба актера и фитнес-тренерши отложена на неопределенный срок, сообщает Zakon.kz.

Разногласия в отношениях 61-летнего актера и его 32-летней возлюбленной возникли из-за брачного договора, пишет In Touch Weekly. Голливудская звезда хочет защитить свое состояние, которое оценивается в 400 млн долларов и настаивает на заключении контракта перед оформлением официального союза. Решение Брэда стало результатом изматывающего развода с Анджелиной. Теперь актер выдвигает ультимативные условия по поводу своего имущества.

Однако де Рамон, о помолвке с которой Питт планировал объявить после завершения судебных разбирательств с Джоли, "не хочет полностью отрекаться от своих прав".

"Свадьба отложена. Главная причина в том, что Инес отказывается подписывать брачный договор. Это стало болезненной темой для них обоих", – сообщил инсайдер.

Пока пара решает юридические моменты своих отношений, другие актеры выставили на аукцион мероприятия со своим участием. Такая инициатива с их стороны вызвана желанием помочь жертвам пожаров в США.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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