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Культура и шоу-бизнес

Новая прическа Иды Галич вызвала бурные обсуждения

Новая прическа Иды Галич вызвала бурные обсуждения, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 12:57 Фото: Instagram/galichida
Российская телеведущая, бизнесвумен и популярный блогер Ида Галич шокировала поклонников неожиданным решением, сообщает Zakon.kz.

34-летняя инстадива подстригла очень короткую челку. Процесс Ида засняла на видео и опубликовала на своей личной странице.

"Привет, это я! Узнали?" – написала Галич под публикацией 21 января 2025 года.

Новая прическа блогера вызвала бурные обсуждения. Одни подписчики заверили, что короткая челка очень идет Иде, другие с этим не согласились. Третьи и вовсе предположили, что это станет трендом в текущем году:

  • "Отпад!"
  • "Зачем?"
  • "Красиво!"
  • "Честно… нет".
  • "Уау! Как идет!"
  • "Неожиданно! Но тебе очень красиво!"
  • "Ожидаем в 2025 году у всех такие челки".
  • "Ну, если мечтала. Волосы не зубы – отрастут".
  • "Ида, это слишком коротко. Утром эта челка будет стоять ежиком. Без выпрямителя для волос теперь никуда, в течение примерно полугода".

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2 января 2025 года Ида Галич объявила о том, что стала невестой, и похвасталась помолвочным кольцом.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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