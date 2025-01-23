Новая прическа Иды Галич вызвала бурные обсуждения
Фото: Instagram/galichida
Российская телеведущая, бизнесвумен и популярный блогер Ида Галич шокировала поклонников неожиданным решением, сообщает Zakon.kz.
34-летняя инстадива подстригла очень короткую челку. Процесс Ида засняла на видео и опубликовала на своей личной странице.
"Привет, это я! Узнали?" – написала Галич под публикацией 21 января 2025 года.
Новая прическа блогера вызвала бурные обсуждения. Одни подписчики заверили, что короткая челка очень идет Иде, другие с этим не согласились. Третьи и вовсе предположили, что это станет трендом в текущем году:
- "Отпад!"
- "Зачем?"
- "Красиво!"
- "Честно… нет".
- "Уау! Как идет!"
- "Неожиданно! Но тебе очень красиво!"
- "Ожидаем в 2025 году у всех такие челки".
- "Ну, если мечтала. Волосы не зубы – отрастут".
- "Ида, это слишком коротко. Утром эта челка будет стоять ежиком. Без выпрямителя для волос теперь никуда, в течение примерно полугода".
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