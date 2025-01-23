Новая прическа Иды Галич вызвала бурные обсуждения

Российская телеведущая, бизнесвумен и популярный блогер Ида Галич шокировала поклонников неожиданным решением, сообщает Zakon.kz.

34-летняя инстадива подстригла очень короткую челку. Процесс Ида засняла на видео и опубликовала на своей личной странице.

"Привет, это я! Узнали?" – написала Галич под публикацией 21 января 2025 года.

Новая прическа блогера вызвала бурные обсуждения. Одни подписчики заверили, что короткая челка очень идет Иде, другие с этим не согласились. Третьи и вовсе предположили, что это станет трендом в текущем году:

"Отпад!"

"Зачем?"

"Красиво!"

"Честно… нет".

"Уау! Как идет!"

"Неожиданно! Но тебе очень красиво!"

"Ожидаем в 2025 году у всех такие челки".

"Ну, если мечтала. Волосы не зубы – отрастут".

"Ида, это слишком коротко. Утром эта челка будет стоять ежиком. Без выпрямителя для волос теперь никуда, в течение примерно полугода".

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