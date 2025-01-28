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Культура и шоу-бизнес

Отдыхающая за границей Ерке Есмахан показала письмо, которое получила от мужа

Отдыхающая за границей Ерке Есмахан показала письмо, которое получила от мужа, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 15:28 Фото: Instagram/erke_esmahan
Известная казахстанская певица Ерке Есмахан, которая в начале января 2025 года с мужем Раймбеком Бактыгереевым (исполнитель, более известный как Raim) и двумя сыновьями улетела за границу на отдых, похвасталась любовным письмом, сообщает Zakon.kz.

40-летняя артистка уточнила, что трогательную записку получила от супруга. В ней 28-летний Раймбек трогательно написал: "Я тебя люблю, мое сердце".

Отдыхающая за границей Ерке Есмахан показала письмо, которое получила от мужа, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 15:28

Фото: Instagram/erke_esmahan

"Raim написал романтическое письмо. Ходящий поодаль ребенок – результат этой любви", – написала Есмахан в Instagram-Stories 28 января 2025 года.

Также Ерке опубликовала фотографии с сыновьями и мужем, сделанные в Турции.

Фото: Instagram/erke_esmahan

"Братья", – подписала снимок двух наследников исполнительница хита "Қайда?"

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6 января 2025 года Раймбек Бактыгереев с супругой Ерке Есмахан и детьми улетели из Казахстана. Стало известно, что семья проведет каникулы за рубежом. Позднее певица делилась кадрами роскошного отдыха в Швейцарии. 20 января артистка поведала, что у нее в планах задержаться за границей еще на 10 дней.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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