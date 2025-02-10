В семье бывшего супруга Ксении Бородиной объявили о пополнении
Она уточнила, что ее первенец появился на свет в первый день февраля.
"01.02.2025. В этот день родился наш сын! Словами не передать мои эмоции – это что-то невероятное, космос, не иначе!… Все произошло словно в самом прекрасном сне… Я услышала первый крик своего сына! Мой муж был рядом, держал меня за руку. Спасибо, родной, с тобой я чувствовала себя так спокойно. Теперь кажется, что меня на земле удерживает не гравитация, а мой малыш… Так что теперь мы готовы принимать ваши поздравления", – рассказала 23-летняя Валерия, опубликовав фото и видео с малышом.
На публикацию отреагировал уже многодетный 44-летний Курбан, который написал:
"Валерия – снайпер. Подарила мне второго сына ровно в день рождения первого. Два пацана в один день – это точно судьба".
Подписчики поздравили счастливых родителей с радостным событием и пожелали им счастья:
- "Хочу видеть ребеночка".
- "Поздравляю! Какая красивая пара".
- "Я так и подумала, раз нет сторис, затишье, значит, уже родила".
- "Больше всего, как старший сын смотрит на младенца, очень трогательно! Все слова поздравлений!"
- "От всей души поздравляю вас с рождением сына! Вы – невероятная пара! Счастья вам бесконечного".
- "Прекрасное событие, с рождением малыша! Невероятно красивые кадры. Здоровья мамочке и малышу!"
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О том, что экс-супруг Ксении Бородиной снова станет отцом, стало известно в конце лета 2024 года. Об этом молодая жена Курбана Омарова объявила в день рождения мужа, 25 августа.