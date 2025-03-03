19-летняя невеста Григория Лепса высмеяла певца, появившегося без нее на премии
Фото: Instagram/gvleps
На днях в России состоялась музыкальная премия "Виктория". 62-летний Григорий Лепс посетил это престижное мероприятие, но был без невесты. Аврора Киба не смогла составить ему компанию, так как находится в Лондоне, сообщает Zakon.kz.
Впрочем, 19-летняя возлюбленная народного артиста России решила напомнить о себе. Студентка разместила на странице в Instagram снимок, в кадре которого Лепс внимательно рассматривает баннер с названием музыкальной премии.
К фотографии она добавила следующую подпись:
"Мысли Григория Викторовича: "Эмм, а почему не Аврора?"
Фото: Instagram/avrorakiba
На церемонии также побывали Филипп Киркоров, Наташа Королёва, Кэти Топурия, Дима Билан, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Леонид Агутин и многие другие звезды.
Ранее сообщалось, что суд приговорил "королеву марафонов" Елену Блиновскую к 5 годам колонии по делу об отмывании денег и неуплате налогов. Также ей назначили штраф в размере 1 миллион рублей (более 5,5 млн тенге) и запретили заниматься коммерческой деятельностью в течение 4 лет.
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