Супруга 79-летнего Евгения Петросяна показала, каким юморист был в молодости

Пятая жена телеведущего Евгения Петросяна моложе его более чем на 40 лет. Татьяна Брухунова редко выкладывает совместные кадры. Но 4 апреля 2025 года она опубликовала архивное видео с участием артиста. Кадры с юным Петросяном очаровали аудиторию, сообщает Zakon.kz.

Так, небольшой ролик с участием автора программы "Смехопанорама" сопровождает лирическая композиция в исполнении Татьяны Куртуковой под названием "Одного". Подпись к публикации лишь кратко обозначена смайликом в виде сердечка.

Удивительно, но несмотря на регулярную критику в адрес отношений Петросяна и Брухуновой, пользователи после просмотра оставляют лишь положительные отзывы, отмечая, что писатель не утратил обаяния и харизмы с годами.

Шедевральная внешность и харизма! Молодость!

Евгений Ваганович почти не изменился: озорство и лучезарность в нем от природы!

Какой он смешной был, хорошенький.

Какой обаятельный и безумно талантливый ваш муж! Не удивительно, что вы не устояли перед его вниманием и ухаживанием за вами!

Ничего себе! А он хорош собой!

Сейчас видно, как похож сын на Евгения Вагановича.

Красавчик.

Главное в жизни найти своих и успокоиться. Счастья вам, любви и гармонии.

Сердечный, добрый, мой кумир юмора из детства!

Петросян и Брухунова поженились в 2019 году, в 2020-м у пары родился сын Ваган. В марте 2024 года жена Петросяна сообщила о рождении дочери.

Ранее сообщалось, что казахстанская телеведущая Динара Сатжан, недавно вышедшая замуж, тщательно скрывала от аудитории подробности личной жизни. Но 4 апреля 2025 года Сатжан решила не томить пользователей Сети, опубликовав совместное фото.