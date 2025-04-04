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Культура и шоу-бизнес

Супруга 79-летнего Евгения Петросяна показала, каким юморист был в молодости

Супруга, Евгений Петросян, юморист, молодость, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 12:44 Фото: Instagram/bruhunova
Пятая жена телеведущего Евгения Петросяна моложе его более чем на 40 лет. Татьяна Брухунова редко выкладывает совместные кадры. Но 4 апреля 2025 года она опубликовала архивное видео с участием артиста. Кадры с юным Петросяном очаровали аудиторию, сообщает Zakon.kz.

Так, небольшой ролик с участием автора программы "Смехопанорама" сопровождает лирическая композиция в исполнении Татьяны Куртуковой под названием "Одного". Подпись к публикации лишь кратко обозначена смайликом в виде сердечка.

Удивительно, но несмотря на регулярную критику в адрес отношений Петросяна и Брухуновой, пользователи после просмотра оставляют лишь положительные отзывы, отмечая, что писатель не утратил обаяния и харизмы с годами.

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, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 12:44
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  • Ничего себе! А он хорош собой!
  • Сейчас видно, как похож сын на Евгения Вагановича.
  • Красавчик.
  • Главное в жизни найти своих и успокоиться. Счастья вам, любви и гармонии.
  • Сердечный, добрый, мой кумир юмора из детства!

Петросян и Брухунова поженились в 2019 году, в 2020-м у пары родился сын Ваган. В марте 2024 года жена Петросяна сообщила о рождении дочери.

Ранее сообщалось, что казахстанская телеведущая Динара Сатжан, недавно вышедшая замуж, тщательно скрывала от аудитории подробности личной жизни. Но 4 апреля 2025 года Сатжан решила не томить пользователей Сети, опубликовав совместное фото.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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