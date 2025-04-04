Супруга 79-летнего Евгения Петросяна показала, каким юморист был в молодости
Так, небольшой ролик с участием автора программы "Смехопанорама" сопровождает лирическая композиция в исполнении Татьяны Куртуковой под названием "Одного". Подпись к публикации лишь кратко обозначена смайликом в виде сердечка.
Удивительно, но несмотря на регулярную критику в адрес отношений Петросяна и Брухуновой, пользователи после просмотра оставляют лишь положительные отзывы, отмечая, что писатель не утратил обаяния и харизмы с годами.
- Шедевральная внешность и харизма! Молодость!
- Евгений Ваганович почти не изменился: озорство и лучезарность в нем от природы!
- Какой он смешной был, хорошенький.
- Какой обаятельный и безумно талантливый ваш муж! Не удивительно, что вы не устояли перед его вниманием и ухаживанием за вами!
- Ничего себе! А он хорош собой!
- Сейчас видно, как похож сын на Евгения Вагановича.
- Красавчик.
- Главное в жизни найти своих и успокоиться. Счастья вам, любви и гармонии.
- Сердечный, добрый, мой кумир юмора из детства!
Петросян и Брухунова поженились в 2019 году, в 2020-м у пары родился сын Ваган. В марте 2024 года жена Петросяна сообщила о рождении дочери.
Ранее сообщалось, что казахстанская телеведущая Динара Сатжан, недавно вышедшая замуж, тщательно скрывала от аудитории подробности личной жизни. Но 4 апреля 2025 года Сатжан решила не томить пользователей Сети, опубликовав совместное фото.