Анна Седокова высказалась о работе с Антонио Бандерасом

Анна Седокова получила ностальгичный подарок – архивный выпуск журнала MAXIM с ее фотографией на обложке. На своей странице в Instagram певица похвасталась подарком и вспомнила о съемках этого номера, сообщает Zakon.kz.

По словам Анны, со съемки для MAXIM прошло почти девять лет.

В тот период Седоковой довелось сниматься с Антонио Бандерасом. Исполнительница рассказала, каким ей тогда показался актер.

Фото: Instagram/annasedokova

"Он такой очаровательный и невероятный", – поделилась Анна с подписчиками, пролистывая страницы журнала.

Фото: Instagram/annasedokova

Ранее Анна Седокова призналась, что записала песню – своеобразный ответ покойному экс-супругу Янису Тимме.