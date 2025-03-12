Анна Седокова высказалась о работе с Антонио Бандерасом
Фото: Instagram/annasedokova
Анна Седокова получила ностальгичный подарок – архивный выпуск журнала MAXIM с ее фотографией на обложке. На своей странице в Instagram певица похвасталась подарком и вспомнила о съемках этого номера, сообщает Zakon.kz.
По словам Анны, со съемки для MAXIM прошло почти девять лет.
В тот период Седоковой довелось сниматься с Антонио Бандерасом. Исполнительница рассказала, каким ей тогда показался актер.
Фото: Instagram/annasedokova
"Он такой очаровательный и невероятный", – поделилась Анна с подписчиками, пролистывая страницы журнала.
Фото: Instagram/annasedokova
Ранее Анна Седокова призналась, что записала песню – своеобразный ответ покойному экс-супругу Янису Тимме.
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