Представители Анастасии Заворотнюк вспомнили интересные моменты в ее день рождения

3 апреля 2025 года актрисе Анастасии Заворотнюк могло исполниться 54 года. Она скончалась весной 2024 года после продолжительной болезни. Представители звезды сериала "Моя прекрасная няня" адресовали в ее память пост, вспомнив некоторые подробности о ней, сообщает Zakon.kz.

На странице в Instagram размещена серия снимков телеведущей. В описании к ним сказано, что день рождения Анастасии всегда означал шквал звонков с поздравлениями и море цветов.

"Она обожала этот день, обязательно с удовольствием собирала за столом гостей и была самой радушной именинницей. А еще у Насти было удивительное качество – в ответ на каждое поздравление и пожелание она говорила еще больше добрых слов в адрес поздравляющего, всегда очень искренне и тонко. Щедрость на тепло, на внимание и душевность – ее неповторимый стиль жизни. Так ее внутреннее солнце сияло еще ярче. Наверное, поэтому все близкие, друзья, поклонники ощущали этот день одновременно и абсолютно ее днем, и при этом немного своим праздником тоже. Любим. Без привязки к датам и событиям. Но сегодняшний день по-прежнему особенный". Представители Анастасии Заворотнюк

В конце 2024 года стало известно, что дочь Анастасии Заворотнюк ждет первенца. Фотографии с округлившимся животиком Анна Заворотнюк опубликовала в своем Instagram. А 26 декабря она раскрыла еще и тот факт, что они с супругом уже провели гендер-пати и знают пол ребенка. Позднее Анна показала, как беременность повлияла на ее вкусы в еде.