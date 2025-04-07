Кайрат Нуртас порадовал своих подписчиков семейной фотографией
Фото: Instagram/kair_n
Популярный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас накануне, 6 апреля 2025 года, опубликовал фотографию с четырьмя детьми: двумя дочерями и двумя сыновьями, сообщает Zakon.kz.
Судя по снимку, которым 36-летний певец поделился в Stories, он был сделан во время недавнего семейного отдыха. На фото счастливый многодетный отец позирует с Сезим, Алау, Нарулом и Ханом.
Фото: Instagram/kair_n
Многочисленная армия поклонников артиста не прошла мимо и оставила свои восхищенные комментарии под фото:
- "Как все четверо похожи на вас".
- "Очень сладкие четыре малыша".
- "Как прекрасно. Пусть не сглазят".
- "Теперь нужен еще один сладкий малыш".
Некоторые фанаты предположили, что супруги Нуртаса – актрисы и телеведущей Жулдыз Абдукаримовой нет на снимке, потому что она как раз является автором фото.
Материал по теме
Жена Кайрата Нуртаса рассказала о проблеме, с которой столкнулась из-за каникул детей
Ранее мы писали, что родители Кайрата Нуртаса очаровали и одновременно расстроили своих поклонников. Почему, можете узнать здесь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript