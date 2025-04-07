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Культура и шоу-бизнес

Кайрат Нуртас порадовал своих подписчиков семейной фотографией

Кайрат Нуртас порадовал своих подписчиков семейной фотографией, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 09:47 Фото: Instagram/kair_n
Популярный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас накануне, 6 апреля 2025 года, опубликовал фотографию с четырьмя детьми: двумя дочерями и двумя сыновьями, сообщает Zakon.kz.

Судя по снимку, которым 36-летний певец поделился в Stories, он был сделан во время недавнего семейного отдыха. На фото счастливый многодетный отец позирует с Сезим, Алау, Нарулом и Ханом.

Фото: Instagram/kair_n

Многочисленная армия поклонников артиста не прошла мимо и оставила свои восхищенные комментарии под фото:

  • "Как все четверо похожи на вас".
  • "Очень сладкие четыре малыша".
  • "Как прекрасно. Пусть не сглазят".
  • "Теперь нужен еще один сладкий малыш".

Некоторые фанаты предположили, что супруги Нуртаса – актрисы и телеведущей Жулдыз Абдукаримовой нет на снимке, потому что она как раз является автором фото.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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