Кайрат Нуртас порадовал своих подписчиков семейной фотографией

Популярный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас накануне, 6 апреля 2025 года, опубликовал фотографию с четырьмя детьми: двумя дочерями и двумя сыновьями, сообщает Zakon.kz.

Судя по снимку, которым 36-летний певец поделился в Stories, он был сделан во время недавнего семейного отдыха. На фото счастливый многодетный отец позирует с Сезим, Алау, Нарулом и Ханом.

Фото: Instagram/kair_n

Многочисленная армия поклонников артиста не прошла мимо и оставила свои восхищенные комментарии под фото:

"Как все четверо похожи на вас".

"Очень сладкие четыре малыша".

"Как прекрасно. Пусть не сглазят".

"Теперь нужен еще один сладкий малыш".

Некоторые фанаты предположили, что супруги Нуртаса – актрисы и телеведущей Жулдыз Абдукаримовой нет на снимке, потому что она как раз является автором фото.

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