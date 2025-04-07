Гарик Харламов пошутил над Гретцки после рекорда Овечкина
Сначала 44-летний актер разместил отрывок с хоккейного матча и совместную фотографию со спортсменом.
"Александр Овечкин побил рекорд Гретцки! Браво! Конечно же, сейчас все будут выкладывать фото с Александром, типа тоже причастны к истории. Я не такой! Я просто выложу гол!" – отметил он в подписи к публикации.
Уже позже опубликовал следующее фото с подписью:
"Уэйну Гретцки осталась одна шайба до рекорда Овечкина!"
- Нормально! Оригинально! Смешно!
- Ты в заложниках у Петросяна?
- Тонко! Не удивлюсь, если он выйдет в следующей игре.
- Гарик – лучший бомбардир!
- Это было круто.
- Наш парень, – отмечают пользователи Сети.
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Ранее стало известно, что российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам за карьеру – 894 заброшенных шайб. Он поразил ворота во втором периоде гостевого матча регулярного чемпионата с "Нью-Йорк Айлендерс", забросив 895 шайбу в карьере.
На данный момент Овечкин, как и Гретцки, провел 1486 игр.