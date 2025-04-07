Гарик Харламов пошутил над Гретцки после рекорда Овечкина

Одна из последних обсуждаемых новостей связана с капитаном "Вашингтона": Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в карьере. Известный российский юморист Гарик Харламов не только своеобразно поздравил хоккеиста, но и пошутил над Гретцки, сообщает Zakon.kz.

Сначала 44-летний актер разместил отрывок с хоккейного матча и совместную фотографию со спортсменом.

"Александр Овечкин побил рекорд Гретцки! Браво! Конечно же, сейчас все будут выкладывать фото с Александром, типа тоже причастны к истории. Я не такой! Я просто выложу гол!" – отметил он в подписи к публикации.

Уже позже опубликовал следующее фото с подписью:

"Уэйну Гретцки осталась одна шайба до рекорда Овечкина!"

Нормально! Оригинально! Смешно!

Ты в заложниках у Петросяна?

Тонко! Не удивлюсь, если он выйдет в следующей игре.

Гарик – лучший бомбардир!

Это было круто.

Наш парень, – отмечают пользователи Сети.

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Ранее стало известно, что российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам за карьеру – 894 заброшенных шайб. Он поразил ворота во втором периоде гостевого матча регулярного чемпионата с "Нью-Йорк Айлендерс", забросив 895 шайбу в карьере.

На данный момент Овечкин, как и Гретцки, провел 1486 игр.