#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
504.34
556.34
5.97
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
504.34
556.34
5.97
Культура и шоу-бизнес

Гарик Харламов пошутил над Гретцки после рекорда Овечкина

Гарик Харламов, шутка, Гретцки, рекорд, Овечкин, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 14:27 Фото: Instagram/katerinakovalchyk
Одна из последних обсуждаемых новостей связана с капитаном "Вашингтона": Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в карьере. Известный российский юморист Гарик Харламов не только своеобразно поздравил хоккеиста, но и пошутил над Гретцки, сообщает Zakon.kz.

Сначала 44-летний актер разместил отрывок с хоккейного матча и совместную фотографию со спортсменом.

"Александр Овечкин побил рекорд Гретцки! Браво! Конечно же, сейчас все будут выкладывать фото с Александром, типа тоже причастны к истории. Я не такой! Я просто выложу гол!" – отметил он в подписи к публикации.

Уже позже опубликовал следующее фото с подписью:

"Уэйну Гретцки осталась одна шайба до рекорда Овечкина!"

  • Нормально! Оригинально! Смешно!
  • Ты в заложниках у Петросяна?
  • Тонко! Не удивлюсь, если он выйдет в следующей игре.
  • Гарик – лучший бомбардир!
  • Это было круто.
  • Наш парень, – отмечают пользователи Сети.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 14:27
Кто из звезд и легенд спорта поздравил лучшего снайпера НХЛ Овечкина

Ранее стало известно, что российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам за карьеру – 894 заброшенных шайб. Он поразил ворота во втором периоде гостевого матча регулярного чемпионата с "Нью-Йорк Айлендерс", забросив 895 шайбу в карьере.

На данный момент Овечкин, как и Гретцки, провел 1486 игр.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Сестра Жанны Фриске обратилась к 12-летнему племяннику
Культура и шоу-бизнес
13:54, Сегодня
Сестра Жанны Фриске обратилась к 12-летнему племяннику
Арман Давлетяров сделал неожиданное признание
Культура и шоу-бизнес
12:15, Сегодня
Арман Давлетяров сделал неожиданное признание
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: