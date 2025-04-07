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Спорт

Кто из звезд и легенд спорта поздравил лучшего снайпера НХЛ Овечкина

Хоккей Поздравление Легенд, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 12:55 Фото: Instagram/capitals
В адрес знаменитого российского хоккеиста Александра Овечкина, нового рекордсмена НХЛ (895 голов), за несколько часов поступило бесчисленное количество поздравительных сообщений, сообщает Zakon.kz.

В списке откликнувшихся есть не только прославленные атлеты, но и звезды шоу-бизнеса. Вечером 6 апреля 39-летний Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах и теперь является лучшим снайпером в истории НХЛ.

Капитан "Вашингтона" улучшил прежний показатель, которым владел Уэйн Гретцки (894). Данное знаменательное событие произошло в гостевом поединке против "Айлендерс".

Овечкин получил множество поздравительных сообщений от людей, которые являются звездами различных видов спорта: Майкл Джордан, Роджер Федерер, Сидни Кросби, Майкл Фелпс, Симона Байлс, Леброн Джеймс, Марк Мессье, Дерек Джитер, Коди Роудс, Джереми Рёник, Елена Делле Донне, Джейден Дэниелс, Мари-Филип Пулен, Бастер Поузи, Мартин Бродер, Райан Зиммерман, Хилари Найт, Сергей Федоров, Кэтлин Ледеки, Пи Кей Суббан и Том Брэди.

Слова поздравления форварду также отправили актеры Дэнни Де Вито, Стив Карелл, Дэйв Кольер, Винс Вон, рэпер Снуп Догг, певец Патрик Монахэн и комментатор Майк Эмрик.

К этому моменту Овечкин прибыл домой и готовится к следующему матчу в НХЛ, который пройдет 11 апреля против "Каролины".

В ночь на 3 апреля капитан "Вашингтона" уже забивал в ворота "Харрикейнз", тогда это было 892-я шайба нападающего в регулярном чемпионате.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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