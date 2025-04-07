Сергей Жуков переделал песню "18 мне уже" в честь рекорда Овечкина

Лидер российской группы "Руки вверх!" Сергей Жуков отметил рекорд хоккеиста Александра Овечкина старой песней, спетой по-новому, сообщает Zakon.kz.

Текст песни "18 мне уже", любимой в репертуаре группы у Овечкина, Жуков адаптировал под знаменательное событие – 895-й гол в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). И 7 апреля был опубликован клип на новую песню со старым мотивом.

Часть слов в песне на английском, часть – на русском:

Забирай домой трофей, в мире нет тебя сильней.

Ты для взрослых и детей даришь зрелищный хоккей.

Забирай домой трофей и еще рекорды бей,

Здесь болеет за тебя вся хоккейная семья.

Вся страна об одном мечтала,

Чувство гордости испытала.

Ведь рекорд обновил Овечкин,

Уэйн Гретцки, ой, в мире ты теперь второй.

Значит, нашей страны спортсмены –

Это лидеры новой смены.

И Овечкина что есть силы

Поздравляет вся Россия!

Как отметил Жуков, он, как и многие россияне, с волнением следил за успехами Овечкина и ждал этого рекорда. Он назвал хоккеиста не только легендой спорта, но и надежным другом, готовым всегда прийти на помощь.

В создании клипа приняли участие спортсмены из КХЛ и МХЛ, а также актеры популярного сериала "Молодежка".

895-й гол в карьере 39-летнего Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ позволил ему стать лучшим снайпером в истории Лиги, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894). Это событие вызвало ликование в мире российского спорта.