Сергей Жуков переделал песню "18 мне уже" в честь рекорда Овечкина
Текст песни "18 мне уже", любимой в репертуаре группы у Овечкина, Жуков адаптировал под знаменательное событие – 895-й гол в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). И 7 апреля был опубликован клип на новую песню со старым мотивом.
Часть слов в песне на английском, часть – на русском:
Забирай домой трофей, в мире нет тебя сильней.
Ты для взрослых и детей даришь зрелищный хоккей.
Забирай домой трофей и еще рекорды бей,
Здесь болеет за тебя вся хоккейная семья.
Вся страна об одном мечтала,
Чувство гордости испытала.
Ведь рекорд обновил Овечкин,
Уэйн Гретцки, ой, в мире ты теперь второй.
Значит, нашей страны спортсмены –
Это лидеры новой смены.
И Овечкина что есть силы
Поздравляет вся Россия!
Как отметил Жуков, он, как и многие россияне, с волнением следил за успехами Овечкина и ждал этого рекорда. Он назвал хоккеиста не только легендой спорта, но и надежным другом, готовым всегда прийти на помощь.
В создании клипа приняли участие спортсмены из КХЛ и МХЛ, а также актеры популярного сериала "Молодежка".
895-й гол в карьере 39-летнего Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ позволил ему стать лучшим снайпером в истории Лиги, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894). Это событие вызвало ликование в мире российского спорта.