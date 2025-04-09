Макпал Жунусову ужаснула обстановка на трассе в Жетысуской области
Фото: Instagram/zhunusova.makpal
Народная артистка Казахстана Макпал Жунусова пришла в ужас от условий на трассе по пути в Жаркент. Особенно ее повергли в шок уличные туалеты, сообщает Zakon.kz.
Свое негодование певица выразила на странице в Instagram.
"По дороге в Жаркент мы решили пообедать и заехали в несколько кафе. Ни в одном из них не было нормального туалета – все уличные, в ужасающем состоянии. Зайти внутрь невозможно без шока. Где местные власти? Почему до сих пор такая антисанитария?", – говорит Жунусова.
Артистка призвала местные власти проверить инфраструктуру и санитарные условия вдоль дорог, особенно в туристических зонах.
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