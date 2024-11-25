"Шоу закончилось, нет никаких обид": Али Окапов и Мади Рымбаев записали видеообращение
Совместное видеообращение Али Окапов и Мади Рымбаев опубликовали в своих Instagram 25 ноября 2024 года.
"Это видео мы записали для того, чтобы просто выразить вам свою благодарность. Шоу закончилось, мы показали все, сделали все: танцевали, играли, пели песни, кувыркались, плакали, смеялись. Самое главное – все было ради вас", – начал обращение к поклонникам Мади Рымбаев.
Али Окапов присоединился к словам братишки, а также отметил, что не ожидал такой реакции со стороны поклонников.
"Да, друзья, большое вам спасибо. Это теперь воспоминание, история... До сих пор народ в многочисленных Stories высказывает свое мнение, купает нас в теплых поздравлениях. Спасибо вам большое. Честно, мы не ожидали такой реакции... Нет никаких обид и сожалений... Нашей главной задачей, как сказал Мади, было понравиться вам", – сказал 33-летний певец.
По словам старшего сына Рымбаевой, о том, что он с братом достигли своей цели, свидетельствуют слова поддержки поклонников, которые они получают до сих пор.
"Вы нас сразу начали поддерживать. Мы благодаря вам собирали лучшие просмотры и комментарии. Ни это ли победа? Для меня это и есть победа. Для меня самое главное – что мы достигли своей цели".Али Окапов
Как отметил Мади, несмотря на то, что шоу закончилось, он с братом продолжают свои творческие пути.
"У нас есть много новостей, материалов. В ближайшее время мы с вами поделимся", – уточнил Рымбаев.
Комментаторы еще раз подчеркнули, что для них победителями шоу являются Мади и Али:
- "Молодцы! Вы для нас – победители".
- "Будьте здоровы, все было прекрасно".
- "Несмотря на то, что вы не стали победителями проекта, вы победители в сердцах народа!"
- "Али, Мади, я давно наблюдаю за вашим проектом и хочу сказать, что невероятно рада за вас! Наконец-то все увидели, какие вы талантливые, музыкальные и одаренные ребята. У вас в крови музыка, творчество, талант, и это невозможно не заметить".
На супер-финале "Жұлдызды жұп" братья исполнили песню под названием "Өкінбе сен".
Но победителями шоу стали Клара Толенбаева мен Айкерим Тилеубек.
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Сначала Али Окапов выступал в "Жұлдызды жұп" в паре с актрисой и подругой Фаризой Ескермес. 24 октября стало известно, что актриса покидает шоу, а партнером артиста стал его брат Мади Рымбаев. Пара обрела своих поклонников, которые были в восторге от каждого их выступления.