Внешний вид Скриптонита вызвал тревогу у его фанатов

Фанаты казахстанского исполнителя Скриптонита бьют тревогу из-за его внешнего вида, сообщает Zakon.kz.

14 апреля блогер Александр Зубарев опубликовал на своей странице в Instagram фото в обнимку с казахстанским рэпером, который уже давно не ведет публичные страницы в соцсетях. На снимке лысый Скриптонит выглядит худым и изможденным. Фанаты даже не сразу его узнали.

Фото: Instagram/zubarefff

"На концерте в Варшаве в марте 2024 выглядел он иначе, тут действительно уставший и исхудал", – отметил один из поклонников творчества рэпера.

Поклонники переживают, что Скриптонит тяжело болен. Также они не исключают, что рэпер мог похудеть из-за специальной диеты, потому что несколько лет назад ему диагностировали язву. Другие же стали убеждать их в обратном, ссылаясь на неудачное фото и приводя в пример регулярные Instagram-сторис артиста.

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